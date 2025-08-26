Rodrygo explota contra Xabi Alonso y el Real Madrid (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La tensión en el banquillo del Real Madrid se hizo palpable el pasado domingo durante el partido contra el Real Oviedo. En un gesto que ha desatado una ola de especulaciones y preocupación entre los aficionados, Rodrygo Goes no pudo contener su frustración tras ser sustituido por Vinícius Jr. en el minuto 63 del encuentro.

Al llegar al banquillo, las cámaras captaron al delantero brasileño visiblemente molesto, mientras murmuraba una serie de insultos en portugués. "Ándate a la mierd*. Todos los partidos así. Caraj*. Anda a caga*", fueron las palabras que se leen en sus labios, expresando un nivel de enfado pocas veces visto en el talentoso jugador.

Este incidente no solo evidenció su malestar con la decisión de Xabi Alonso, sino que también puso de manifiesto una situación que, según varios reportes, se ha ido deteriorando con el tiempo.

El descontento de Rodrygo parece ser el resultado de su papel cada vez más secundario en el equipo. A pesar de haber sido un jugador clave en momentos cruciales en temporadas pasadas, su rendimiento ha sido irregular y ha perdido la titularidad indiscutible.

¿Se acerca el final de Rodrygo en el Real Madrid?

La reacción de Rodrygo ha reavivado las especulaciones sobre su posible salida del club merengue. Su situación no pasa desapercibida para otros grandes de Europa, con clubes de la talla del Manchester City y el Liverpool muy atentos a cada desarrollo.

La relación entre el atacante y el técnico Xabi Alonso parece ser el punto de quiebre. El ex Santos no se siente valorado y cree que no está recibiendo las oportunidades que merece, mientras que el entrenador busca lo mejor para el equipo, tomando decisiones que, aunque impopulares, están enfocadas en el rendimiento colectivo.

Si la situación con el cuerpo técnico y su estatus en el equipo no mejoran, es probable que tanto el club como el jugador consideren una separación en la próxima ventana de transferencias, dando paso a una nueva etapa en su carrera.