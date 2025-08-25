Real Madrid: Xabi Alonso le deja las cosas claras a Vinicius Jr

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso es un entrenador moderno con ideas claras y una experiencia que pocos entrenadores tienen. El Tolosarra destacó tras la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Real Oviedo, la razón para dejar en el banquillo a Vinicius Jr; dejando claro que nadie tiene su lugar garantizado.

Alonso resaltó que la decisión fue para mantener a todo el equipo enfocado: "Tenemos 20 y pico jugadores en plantillas y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos, para sacar el mejor equipo posible. A veces puedes iniciar y ser importante o tener unos minutos y ser importante".

De esta manera el estratega español comentó que la intensión es que todos sumen y estén preparados para jugar. Indicando además, que será la tónica a lo largo de la temporada 2025-26. De esta manera ningún jugador tiene su lugar garantizado y deben pelear día a día por un puesto.

Xabi Alonso picó a Vinicius Jr con su suplencia y funcionó

El encuentro comenzó con la alineación del Real Madrid que mostraba a Vinicius Jr en la banca. No se veía esta situación desde hace 4 temporadas, algo que sin duda alguna chocó a la afición, pero que se convirtió en un pique para el propio futbolista brasileño.

Como era de esperar cuando el Madrid no podía aprovechar las oportunidades de gol o en cada error de Rodrygo, la cámara de la tv se fijaba en lo que hacía Vini en el banquillo: bostezando, riendo, sin concentración en el encuentro; hasta entrar en el minuto 63 por su compatriota.

El pirque de Xabi Alonso funcionó porque fue nada más entrar y la actitud del número 7 del Madrid cambió en 360 grados. Comprometido en ataque, colaborando en los retrocesos defensivos, robando una pelota para asistir en el 2-0 y marcando el 3-0 acompañando la jugada.

¿Qué esperar del Real Madrid de Xabi Alonso en LaLiga?

Este Real Madrid de Xabi Alonso aún se ve muy verde, muchos jugadores aún se adaptan a la disposición táctica del entrenador. Por esa razón, se cae el rendimiento del equipo en las segundas partes. Sin embargo, hay un matiz: no tuvieron una pretemporada completa.

Estos primeros 4 juegos de LaLiga servirán para completar esa pretemporada necesaria en el Madrid. Aún le queda enfrentar al Mallorca para llegar al 80% de su nivel y luego enfrentarán a la Real Sociedad donde deberían estar al 100% y completar esta base de preparación.

Luego de eso, seguramente podamos ver al Real Madrid más fuerte en mucho tiempo. Un equipo que recupera rápido la pelota, colabora en defensa, elabora con precisión; pero además, tiene mucho gol en los pies de Kylian Mbappé, Vinicius Jr y el resto de atacantes.