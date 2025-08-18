La era de Xabi Alonso con el Real Madrid empieza en el Santiago Bernabéu (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está a punto de abrir un nuevo capítulo en su gloriosa historia. Con el Estadio Santiago Bernabéu como testigo, la "Casa Blanca" se prepara para su debut liguero contra el Osasuna, un partido que marcará el inicio oficial de la era de Xabi Alonso al mando del equipo.

La pretemporada ha sido inusualmente corta, con un solo amistoso disputado, lo que añade un elemento de incertidumbre a este primer encuentro. El compromiso será este martes 19 de agosto a las 3:00 PM (hora de Venezuela).

La temporada pasada, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el rendimiento del equipo fue decepcionante para los estándares del club, lo que hace que este debut sea mucho más que solo tres puntos. Es la oportunidad de empezar a borrar el recuerdo de una campaña frustrante y de reconectar con la afición en casa.

Aumenta la presión de los aficionados

La mala versión del curso anterior dejó a los aficionados con un sabor agridulce, y ahora, con el regreso del equipo a su hogar, la presión es máxima para mostrar una nueva cara. Hay mucho en juego en este partido, y el resultado podría marcar el tono para el resto de la temporada.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Xabi Alonso se mostró entusiasmado y ambicioso. Con el carisma que lo caracteriza, el exjugador merengue aseguró que su objetivo es "hacer disfrutar a los aficionados y lograr que se sientan orgullosos de su equipo".

El ex técnico del Bayer Leverkusen, sin embargo, tendrá que sortear un inicio complicado debido a las lesiones de jugadores clave como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick. A pesar de estas bajas sensibles, el cuerpo técnico confía en la profundidad del plantel para conseguir una victoria.

¿Debut de Mastantuono?

Además, los aficionados estarán pendientes del posible debut de una de las grandes promesas del fútbol mundial: Franco Mastantuono.

La joven joya argentina, que ha generado una gran expectativa desde su llegada, podría tener sus primeros minutos con la camiseta blanca, lo que sin duda sería un momento emocionante para la afición.