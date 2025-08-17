¿El Atlético de Madrid podría ser la decepción de la Liga Española 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid generó una ola de optimismo sin precedentes antes del inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga. Tras un mercado de fichajes de ensueño con nueve nuevas incorporaciones, la afición y los analistas coincidían: este es el año para que los "colchoneros" puedan pelear por el título liguero y dar un golpe sobre la mesa en la UEFA Champions League.

Sin embargo, el debut liguero fue un baño de realidad. La derrota por 2-1 ante el Espanyol en un partido que comenzaron ganando, con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, ha dejado a los rojiblancos llenos de dudas y ha hecho que muchos se pregunten si el Atlético de Madrid podría ser la gran decepción de la temporada.

¿Otro año sin títulos?

El equipo no solo perdió los tres puntos, sino que también mostró algunas de las debilidades que han sido su talón de Aquiles en los últimos años. La victoria se les escapó de las manos y la falta de contundencia para cerrar el partido fue una de las principales críticas.

La expectativa por la cantidad de fichajes parece ser una losa más pesada de lo que se pensaba, y el rendimiento en el campo no ha estado a la altura del gasto realizado. El gran problema del Atlético no parece ser la falta de talento, sino la mentalidad.

Deben cambia el "chip"

A menudo, se les critica por conformarse con ser el tercer equipo de España, quedando satisfechos con estar por detrás de Real Madrid y Barcelona. Aunque en varias temporadas han demostrado que pueden competir mano a mano con los gigantes, esa mentalidad parece impedirles dar el salto definitivo y mantener la consistencia necesaria para levantar trofeos.

Con un plantel renovado y lleno de estrellas, el potencial es innegable. Pero el inicio de la temporada ha vuelto a traer a la luz los fantasmas del pasado. Si no logran corregir el rumbo rápidamente, la gran esperanza del inicio de la temporada podría convertirse en la gran decepción de LaLiga.