Barcelona cerca de dar salida a un jugador clave en la temporada pasada

Se avecinan nuevos movimientos en el FC Barcelona, al menos, de esto se hacen eco en España. Se trataría del guardameta Iñaki Peña, quien estaría cada vez más cerca de acordar con la entidad en las próximas horas.

Esta operación no tomaría camino sin que antes el portero haya firmado su acuerdo para renovar por un año más por el Barça, que luego desencadene el pacto para una cesión de forma inmediata.

Según el periodista Alfredo Pedullà, el mejor posicionado para recibir los servicios del guardameta es el Como de la Serie A, quien estaría liderando las quinielas para concretar la incorporación de cara a la temporada 2025-26.

Eso sí, la negociación entre las oncena catalana e italiana se cerraría con el préstamo del jugador, con una opción de compra sin que la misma sea obligatoria al final de la campaña. En Sport, según de lo que se hacen eco de Italia, cuentan que el asunto debería concretarse antes del miércoles.

Iñaki Peña sin sitio en el Barcelona

La razón principal para la salida del buen portero tiene que ver en la feroz competencia por el puesto que existe actualmente en la valla culé. Sobre todo, una que se incrementó con el fichaje de Joan García para ser el nuevo dueño de esta demarcación en los planes de Hansi Flick.

No solo eso, sino la continuidad de Szczesny, que ya le quitó la titularidad para la segunda parte de la campaña anterior, es otro aspecto relevante para que Peña sepa que ver minutos será realmente complicado.

A todas estas, no es algo que solo le pase a Iñaki, sino que es una situación que también se acerca a quien es leyenda del club y ha liderado esa posición por 10 años, Marc André Ter Stegen, que ya ha perdido protagonismo y desde la institución prefieren una salida.

Barcelona consideró que era momento de aprovechar el mercado con la oportunidad de Joan García como el cambio generacional, después de ser uno de los mejores porteros de La Liga en la temporada anterior y que fue vital para que Espanyol siga hoy en primera división.