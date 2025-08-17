Barcelona: Joan García inicia fuerte y complica la situación de Ter Stegen

Suscríbete a nuestros canales

Joan García ya comienza a dejar destellos de su talento en el FC Barcelona desde la primera jornada de LaLiga. Y las dudas sobre su adaptación en el club azulgrana se están disipando. El joven de 24 años, sabe cuál es su rol dentro del equipo, no solo parar los balones, sino también generar juego desde su área o hasta fuera de ella.

Durante las primeras semanas en acción con el equipo culé, Joan se está encargado de pisar fuerte y poner el retorno de Ter Stegen aún más difícil.

En el Gamper frente al Como (5-0), el guardamenta tuvo una buena salida de balón que paró al centro del campo y dio pie al gol de Raphinha a pase de Marcus Rashford. Ayer, en el primer encuentro de LaLiga en Son Moix volvió a firmar una gran jornada, reflejando concentración y capacidad para oxigenar el fútbol barcelonista.

Joan García Vs. Mallorca

Joan Garcia dio 16 pases frente al Mallorca y todos terminaron en buen destino. Para dejar su 100% de acierto, tuvo el apoyo en Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Frenkie de Jong, así como en Eric Garcia en el lateral derecho y una en largo para Raphinha y Ferran Torres. Supo muy bien aprovechar su debut en LaLiga con la camiseta azulgrana, se le vio libre e hizo cuatro recuperaciones de balón.

Números de de Joan Garcia ante el Mallorca

A la defensa de la portería

Generar juego, así sea fuera de la portería, e algo que no preocupa a Joan García, pues tiene el reto de hacerlo durante los próximos 10 años. Ayer, siempre estuvo puesto en la jugada. El catalán terminó con el pómulo izquierdo muy inflamado tras finalizar el encuentro “Me pondré un poco de hielo”.