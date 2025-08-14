Joan García no tiene dudas de su llegada al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo fichaje del FC Barcelona, Joan García, pasó de héroe de la supervivencia al enemigo público número uno del Espanyol en cuestión de semanas, entre mayo y junio. El portero catalán decidió unirse a su rival más acérrimo después de que el club culé activara su cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Ahora parece que también estará disponible para su debut en LaLiga contra el RCD Mallorca el sábado. El Blaugrana ha recibido la autorización para activar la regla de emergencia por lesión tras la operación de espalda de Marc-André ter Stegen, lo que les permite inscribir a García.

Antes de su fichaje, se especuló mucho sobre sus intenciones, y surgieron varios rumores que decían que no consideraría fichar por el FC Barcelona debido a la rivalidad. Sin embargo, a la hora de tomar una decisión profesional, García no lo pensó dos veces, según declaró a MD.

“Nunca tuve dudas sobre mi futuro ni en mi faceta deportiva. Obviamente, viniendo del Espanyol, tengo algunas dudas más, pero no las tuve en el aspecto deportivo”, aseguró el guardameta.

García señaló que se ha mostrado tranquilo con su situación de inscripción, afirmando que "sabía en qué me metía". Agradeció a la afición del FC Barcelona su bienvenida.

“Lo primero, muchas gracias por la acogida que me habéis dado en una situación un tanto complicada, y por venir aquí a darlo todo, a ayudar en todo lo que pueda.”

Un mensaje para la afición del Espanyol

“Los entiendo, entiendo un poco el dolor que pudieron haber sentido, la decepción. Mentiría si dijera que no pensé en ellos, que no pasé días difíciles pensando en ellos. Pero al final, fue la decisión que tuve que tomar por mí, por mi familia y por mi futuro”, recalcó uno de los nuevos jugadores del FC Barcelona.