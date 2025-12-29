DeLorean DMC-12, un carro futurista en Venezuela con sangre de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

El DeLorean DMC-12 es un carro que nació de la idea de desafiar el sistema, fue un auto que sí logró viajar por el tiempo, más allá de la ficción de la película que lo inmortalizó.

La idea del carro surgió de la mente de John DeLorean, quien trabajó por muchos años en General Motors y fue uno de sus grandes diseñadores durante dos décadas, pero quería más y quiso competir con los grandes de la industria automotriz.

DeLorean dejó General Motors a mediados de 1973 y fundó su propia compañía, DeLorean Motor Company, inmediatamente, le mostró al mundo su primer deportivo biplaza llamado DeLorean Safety Vehicle (DSV), pensada para las masas, con una carrocería de acero inoxidable y puertas de ala de gaviota.

Un dato, en Venezuela hay tres DeLorean DMC-12, de los cuales uno está en Caracas casi por completo original y las otras dos unidades están en el stado Mérida. Además, el número en el nombre del vehículo es debido a que la intención de su creador era que costara 12.000 mil dólares, ya que quería que fuera un deportivo que el grueso de la población pudiera comprar aunque el costo de producción elevó su precio

Participación de Lotus F1 en el DeLorean

El sueño, sin embargo, necesitaba una espina dorsal. Aquí es donde entra la escudería de Fórmula 1, Lotus de Colin Chapman, que ya había revolucionado la máxima categoría del automovilismo mundial con el chasis monocasco y el efecto suelo, que ahora buscaba dominar la industria automotriz para seguir viva.

Chapman desde su llegada transformó la creación del diseñador Giorgetto Giugiaro en un vehículo funcional y producible.

Su equipo reemplazó la tecnología Elastic Reservoir Moulding (ERM) fallida con un chasis de acero tipo "backbone" o mejor conocido de doble 'Y', similar al utilizado en el exitoso Lotus Esprit, además de la incorporación de fibra de vidrio algo que usó en las carreras para algunas partes de sus monoplazas.

Este cambio hizo que el carro fuera una especie de híbrido todo terreno con estilo de superdeportivo. Este rediseño, generó que las cuatro ruedas tuvieran suspensión independiente y se mantuvo concepto original de acero inoxidable SS304 (es un tipo de acero inoxidable austenítico de cromo-níquel) sin pintura.

Mientras que su otro gran sello son las icónicas puertas de ala de gaviota, las cuales están aseguradas con unas barras de torsión de tecnología aeroespacial, que les permite a las puertas abrir con un mínimo de espacio (27 cm) en cualquier lugar.

El motor original es un V6 de 2,7 litros que fue desarrollado por las marcas Peugeot, Renault y Volvo, de ahí su nombre de PRV, tenía una caja de cambio automática de tres velocidades y una versión manual de cinco.

Pero su falta de potencia fue su principal debilidad, ya que el DeLorean competía en un segmento del mercado donde los modelos con este tipo de diseño para la época debían ser veloces. Aunque la gente de esa época no entendió que era una “caballo de paso” y no un “purasangre de carreras”.

Esta falta de potencia y su precio final de ensamble superó los 12.000 dólares estipulados y terminó con un costo de casi 20 mil lo que llevó a la ruina el proyecto de un carro deportivo barato para las masas.

El legado de Lotus vive dentro del DeLorean

El DMC-12 es la última gran sinfonía (usando una analogía musical) de Colin Chapman dejó fuera de las pistas, fue una de las personas que impulsó la carrera de la ingeniería automotriz dentro la Fórmula 1.

Lotus fue responsable del desarrollo de inventos revolucionarios como el chasis monocasco (Lotus 25 de 1963) y el concepto de efecto suelo (Lotus 79 de 1978). Estos avances técnicos dominaron el deporte en las décadas de 1960 y 1970.

Además, el equipo revolucionó el aspecto comercial al introducir el patrocinio masivo en la F1 y posteriormente se hizo famoso por su icónica decoración negra y dorada de John Player Special (JPS).

El equipo logró siete Campeonatos Mundiales de Constructores y seis Campeonatos Mundiales de Pilotos (con leyendas como Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi y Mario Andretti), sino que también fue pionero en innovaciones técnicas y comerciales.

Hoy, de las 6.000 unidades del DeLorean que aún quedan en el mundo, son el recordatorio de un diseño brillante y una ingeniería sólida cortesía de Lotus, pero incomprendida, un símbolo de lo que pudo ser y lo que, gracias al cine, llegó a ser: la máquina del tiempo definitiva, como dijo el doc Brown en la primera película de Volver al Futuro: "¡Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con estilo?".

Palmares de Lotus en la F1

- Debut: GP de Mónaco de 1958

- 491 carreras

- 161 podios

- 79 victorias

- 107 pole position

- 71 vueltas rápidas

- 7 Campeonatos de Constructores (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)

- 6 Campeonatos de Pilotos (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1978)