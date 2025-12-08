Lando Norris se une a esta lista de británicos campeones de Fórmula 1 y estos fueron sus números en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La temporada del Cameponato Mundial de Fórmula 1 terminó con la coronación de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi, que por cuarta vez en la historia fue sede de la definición del título. El inglés hizo una carrera impecable, fuera de problemas y cumplió con su única tarea que era terminar en el podio para neutralizar las opciones de Max Verstappen (Red Bull Racing) y Oscar Piastri (McLaren) primero y segundo de la carrera, respectivamente.

Norris con su título dejó varios datos interesantes para su país y en general para la Fórmula 1, con su logro en Yas Marina, se convirtió en el piloto 35 en la historia en se campeón y en el segundo inglés más jóven en lograr el campeonato con 26 años y 24 días, solo superado por Lewis Hamilton.

Número de Norris en la Fórmula 1

En 2025, Lando Norri terminó la campaña con siete triunfos, siete pole position, seis vueltas rápidas, 18 podios, 373 kilómetros liderados y 423 puntos, siendo su mejor temporada en la Fórmula 1.

Lando debutó en la máxima categoría del automovilismo mundial en la temporada 2019 y hasta la fecha ha disputado 152 grandes premios, este último número lo convirtió en el piloto con más carreras dentro del equipo McLaren.

Campeones de Reino Unido