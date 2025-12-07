Lando Norris campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris luego de luchar toda la temporada se coronó campeón de la Fórmula 1. El británico lo hizo luego de pelear con Oscar Piastri y Max Verstappen en momentos diferentes de la campaña 2025. Es el primer título del piloto de 26 años y el décimo tercero para la escudería McLaren.

Norris partió en la segunda posición tras una Pole Position dominada en su totalidad por Max Verstappen en el Circuito de Yas Marina. el británico sabía que tenía que terminar mínimo en la tercera posición para ser campeón; fue exactamente lo que pasó, mostrándose tranquilo e inteligente en carrera.

Lando sumó 423 puntos, Max Verstappen 421 puntos y Oscar Piastri 410 unidades. Los tres pilotos tuvieron su momento de dominio, pero el más consistente a lo largo de la temporada fue Norris que ganó en: Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil.

Lando Norris hace historia con McLaren en 2025

Lando Norris se coronó por primera vez en la Fórmula 1, pero es el 13ro título de pilotos para la escudería McLaren. Sin embargo, ambos hicieron historia en la temporada 2025, ya que lograron el 9no doblete (campeón de Pilotos y de Constructores) en la historia del equipo británico.

La última vez que la escudería de Woking logró el doblete en la F1 fue durante la campaña de 1998 junto a Mika Häkkinen. McLaren en las últimas dos temporadas ha sido el equipo más consistente, rápido y dominante de la categoría; lo que termina de completar un proyecto ganador.

Los 9 dobletes de McLaren en su historia de la Fórmula 1