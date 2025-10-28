Fórmula 1

Lando Norris impone esta marca tras el GP de México

Por

Wandor Dumont
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 09:34 pm

Esta fue la décima victoria del inglés en la Fórmula 1, además el equipo McLaren no ganaba en el Hermanos Rodríguez desde 1989 con Ayrton Senna

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris dio un golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1con su triunfo en el Gran Premio de México que se disputó el pasado domingo 26 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. La victoria le permitió al piloto del equipo McLaren asaltar la cima de la clasificación.

NOTAS RELACIONADAS

Cuál es la marca de Norris

Pero más allá de la lucha por el título, el sexto triunfo de Norris esta temporada y que fue de forma contundente en el trazado azteca, le valió para imponer la mayor diferencia entre el ganador y el segundo lugar de la carrera.

Norris sacó a su más cercano perseguidos que fue Charles Leclerc (Ferrari) un total de 30.3 segundos. El inglés superó por lejos los 19.2 segundos que le hizo Max Verstappen (Red Bul Racing) al piloto de McLaren en el GP de Italia.

La tercera mayor diferencia de la actual temporada la había hecho Oscar Piastri en el GP de Bahréin, donde estuvo imparable y le sacó 15.5 segundos a su escolta de ese momento, George Russell de Mercedes.

Cómo queda el Mundial 

Lando Norris con la victoria logró remontar la diferencia que le había sacado su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, tras el GP de Países Bajos, cuando en ese momento el inglés se retiraba por una falla de motor y todo parecía perdido. 

Ahora con cuatro carreras restantes, el inglés se va de Ciudad de México con un solo punto de ventaja sobre Piastri, que terminó quinto y minimizó los daños de otro fin de semana sin ritmo, así que Norris no tiene margen de error ni oportunidad de aflojar.

Por su parte, Max Verstappen pese que terminó por detrás de Norris, se fue va con 36 puntos menos y aunque usted no lo crea, más cerca de la cima de la clasificación, ya que cuando llegó a México, el neerlandés estaba a 40 unidades menos con respecto a Piastri que lideraba previo al Gran Premio.

La próxima carrera será en el circuito de Interlagos que será sede del Gran Premio de Sao Paulo, esta vigesimoprimera fecha del calendario se disputará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

Tabla de posiciones del Mundial de F1

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup LVBP Shohei Ohtani
Lunes 27 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Motores