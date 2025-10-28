Lando Norris impone esta marca tras el GP de México

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris dio un golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1, con su triunfo en el Gran Premio de México que se disputó el pasado domingo 26 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. La victoria le permitió al piloto del equipo McLaren asaltar la cima de la clasificación.

Cuál es la marca de Norris

Pero más allá de la lucha por el título, el sexto triunfo de Norris esta temporada y que fue de forma contundente en el trazado azteca, le valió para imponer la mayor diferencia entre el ganador y el segundo lugar de la carrera.

Norris sacó a su más cercano perseguidos que fue Charles Leclerc (Ferrari) un total de 30.3 segundos. El inglés superó por lejos los 19.2 segundos que le hizo Max Verstappen (Red Bul Racing) al piloto de McLaren en el GP de Italia.

La tercera mayor diferencia de la actual temporada la había hecho Oscar Piastri en el GP de Bahréin, donde estuvo imparable y le sacó 15.5 segundos a su escolta de ese momento, George Russell de Mercedes.

Cómo queda el Mundial

Lando Norris con la victoria logró remontar la diferencia que le había sacado su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, tras el GP de Países Bajos, cuando en ese momento el inglés se retiraba por una falla de motor y todo parecía perdido.

Ahora con cuatro carreras restantes, el inglés se va de Ciudad de México con un solo punto de ventaja sobre Piastri, que terminó quinto y minimizó los daños de otro fin de semana sin ritmo, así que Norris no tiene margen de error ni oportunidad de aflojar.

Por su parte, Max Verstappen pese que terminó por detrás de Norris, se fue va con 36 puntos menos y aunque usted no lo crea, más cerca de la cima de la clasificación, ya que cuando llegó a México, el neerlandés estaba a 40 unidades menos con respecto a Piastri que lideraba previo al Gran Premio.

La próxima carrera será en el circuito de Interlagos que será sede del Gran Premio de Sao Paulo, esta vigesimoprimera fecha del calendario se disputará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

Tabla de posiciones del Mundial de F1