Lando Norris se convierte en el rey azteca del GP de México

El campeonato mundial de Fórmula 1 tuvo un cambio radical en la cima d ela clasificación, luego que Lando Norris dio un golpe de autoridad en la lucha por el título 2025, tras grana el Gran Premio de México, vigécima carrera del calendario que se disputó este domingo 26 de octubre en el circuito Hermanos Rodríguez.

Piastri manda el Mundial

El piloto del equipo McLaren que salió de la pole position, logró defenderse bien en la largada de los dos Ferrari y de ahí en adelante, no le vieron ni el polvo al inglés que le sacó 32 segundos a su escolta en la carrera. Norris por su parte, suma su sexta victoria en la temporada y la décima en la Fórmula 1.

Además, el triunfo le permite Lando N. volver a la cima de la clasificación solo por un punto de ventaja, posición que no ocupaba desde la quinta carrera del año. Charsle Leclerc, que terminó segundo, sufrió sobre el final de la carrera con un Max Verstappen, tercero, y que minimizó los daños del mal rendimiento de su Red Bull Racing.



Verstappen y Piastri sobrevive

Verstappen que partió quinto, logró sacar rédito de esta carrera con una estartegia arriesgada de una sola parada, que al final le sirvió, ya que sumó el sexto podio seguigo desde el parón de las vacaciones y se va de Ciudad de México a solo 36 puntos de la cima y con la esperanza de la remontada aún intacta pero con el margen de error al mínimo.

Por su parte, el otro contendiente al título, Oscar Piastri, tuvo una carrera con altibajos, el joven piloto de McLaren tuvo un inicio complicado en el Gran Premio de México ya queremontó desde el noveno hasta el quinto puesto, lo cual le permitió terminar solo un punto por debajo de su compañero de equipo Norris, que es ahora el nuvo líder del mundial.

Sin duda, la presión de la lucha por el título mundial dentro de McLaren han afectado el rendimiento del joven australiano.

La sopresa en México

La nota de color del GP de Ciudad de México la dio Oliver Bearman, quien terminó en el cuarto lugar, su mejor puesto final en una carrera de Fórmula 1. El inglés capitalizó las sanciones y las luchas de las primeras vueltas entre los contendientes al título. Además su equipo Haas con esta bolsa de punto subió al octavo lugar de la tabla de Constructores.