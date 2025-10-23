GP de México: Norris y Piastri con "borrón y cuenta nueva", mientras que Verstappen va por un récord

Suscríbete a nuestros canales

Las distancias se acortan entre los aspirantes al título mundial 2025 de la Fórmula 1, este domingo 26 de octubre se disputará la vigésima carrera del calendario del Campeonato Mundial de Automovilismo, el Gran Premio de México, que tendrá como sede el circuito Hermanos Rodríguez.

Datos del GP de México

El trazado azteca tiene la particularidad que la altura de Ciudad de México afecta el rendimiento de los motores, lo cual hace que las unidades de potencia sufran una pérdida en sus prestaciones. El circuito Hermanos Rodríguez tiene una longitud de 4.304 metros divididos en 17 curvas.

La principal característica del autódromo del GP de México es la larga recta principal, con un recorrido de 1.314 metros, lo cual la convierte en la segunda más larga del calendario, solo por detrás del trazado de Bakú.

Contendientes para el título

Para esta ronda solo cuatro pilotos llegan con opciones de ser campeón del mundo. George Russell es el que tiene menos probabilidad, el inglés necesita ganar y que los otros tres se retiren para mantener vivo el sueño por el título.

Verstappen en modo remontada y con un récord a la vista

Luego está Max Verstappen que vive un gran momento y está en modo remontada, ha hilado cinco podios desde el parón de las vacaciones de verano y tres triunfos. Su última victoria fue la semana pasa en Estados Unidos, donde logró su séptimo Grand Chelem y con la posibilidad de igualar este récord que ostenta Jim Clark en este renglón con ocho victorias perfectas. Marca que está vigente desde 1965.

Además, el neerlandés del equipo Red Bull Racing llega como el máximo referente para el Gran Premio de México, debido a que es el piloto con más victorias en el trazado azteca con cinco.

Verstappen de concretar la remontada en el campeonato, sería histórica por varios factores, primero por haber recortado la mayor diferencia de puntos y por hilar su quinto título mundial con lo que igualaría a Michael Schumacher, como los únicos con esta cantidad de coronas consecutivas.

McLaren con una lucha fratricida

El escolta de la clasificación es Lando Norris, vive una temporada que podría catalogarse de pesadilla una vez más, pese a que lideró la clasificación en las primeras cinco carreras del año, dos retiros (Canadá por accidente y Países Bajos rotura de motor) le han imposibilitado al inglés estar más cerca en la lucha por el título, además de no ser agresivo en las ocasiones que sus rivales por el campeonato perdieron puntos.

Por su parte, el líder de la tabla, Oscar Piastri, desde el arranque de la campaña ha tenido una lucha fratricida su compañero de equipo en McLaren, el australiano ha capitalizado los errores de Norris en la temporada, pero la presión de ser campeón del mundo comenzó a romper su granítico desempeño del primer tramo de la temporada.

De lograr el título, sería el tercer piloto de su país en ser campeón y el primero en la historia en lograr alzar las coronas de Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1.

Verstappen y Norris se le han acerca a 40 y 14 puntos respectivamente en la clasificación. Sin duda, no ha margen de error para ninguno de los cuatro contendientes, el GP de México será una carrera que podría definir la lucha por el título.

Aunado a esto, el equipo McLaren informó a los medios de comunicación durante la rueda de prensa habitual de cada jueves previo a la carrera, que no habrá repercusiones sobre Norris por el incidente en Singapur ni para Piastri por el de Estados Unidos. Ambos llegan con "borrón y cuenta nueva", asegura la escudería.

Horarios del GP de México

Práctica libre 1: viernes 24 de octubre - 2:30 pm

Práctica libre 2: viernes 24 de octubre - 6:00 pm

Práctica libre 3: Sábado 25 de octubre - 1:30 pm

Pole position: Sábado 25 de octubre - 5:00 pm

Carrera: Sábado 25 de octubre - 4:00 pm

*Todas las horas son para Venezuela