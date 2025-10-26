LVBP: Balbino Fuenmayor sigue encendido y alcanza una marca histórica de Jesús Guzmán

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui sigue encendido. Este día sábado 25 de octubre, los orientales despacharon a los Leones del Caracas en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, gracias a una combinación de buen pitcheo y ofensiva oportuna. Además, como ya ha sido costumbre en estos primeros días de la zafra, una de las figuras clave de "La Tribu" fue Balbino Fuenmayor.

"Balbineitor" alineó como cuarto bate y bateador designado del conjunto local, y en cuatro turnos conectó solo un imparable. Sin embargo, dicho inatrapable fue un doble impulsor de dos carreras en la parte baja del tercer episodio, que sirvió para Caribes tomara la ventaja en el partido, una ventaja que no volverían a soltar.

Por si fuera poco, este batazo también ayudó a que Balbino Fuenmayor siga acumulando registros personales importantes. Sus dos impulsadas lo catapultaron al liderato en dicho renglón en la 2025/26, pero además, le sirvieron para llegar a las 336 fletadas de por vida, y así igualar a Jesús Guzmán en el listado histórico.

Balbino Fuenmayor a la par de Jesús Guzmán

Y es que, en efecto, con su par de rayitas remolcadas ante los Leones del Caracas, Balbino Fuenmayor llegó a 336 en su carrera en la LVBP, para asaltar el puesto número 28 de todos los tiempos, en donde comparte momentáneamente con Jesús Guzmán.

Eso sí, la ambición de "Balbineitor" no concluye ahí, ya que el referente de Caribes de Anzoátegui está a tan solo cinco carreras impulsadas de alcanzar al histórico infielder Cristóbal Colón, quien ocupa la casilla 27 con 341 empujadas. Si mantiene el ritmo, no cabe duda de que terminará en un lugar sumamente alto en esta estadística.