Jaison Chourio quiere seguir los pasos de su hermano y aprovechar al máximo la LVBP

Estadio Universitario de Caracas.- La familia Chourio no para de dar de qué hablar dentro del mundo del beisbol. En las Grandes Ligas, Jackson Chourio fue una de las principales figuras de unos Cerveceros de Milwaukee que supieron competir de gran manera, al punto de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ahora, en Venezuela, Jaison Chourio intenta seguir la estela de su hermano y empezar a escribir su propia historia.

El joven jardinero de tan solo 20 años de edad está muy bien considerado en el sistema de Ligas Menores, al punto de que es actualmente el prospecto número cinco de los Guardianes de Cleveland. En Venezuela, con el uniforme de las Águilas del Zulia, le ha sabido demostrar a propios y extraños los motivos de las expectativas que despierta.

Jaison Chourio ha estado con las Águilas desde el primer día de la campaña, y su aporte incluye incluso un hit de oro ante Magallanes. Meridiano pudo conversar con el toletero en la previa del encuentro de este sábado 25 de octubre, ante Tiburones de La Guaira, sobre la importancia vital que tiene para su desarrollo el poder jugar en la LVBP, tal y como sucedió con su hermano.

Jaison Chourio, un talento que se pierde de vista

A sus 20 años de edad, el desarrollo de Jaison Chourio se viene dando a un ritmo muy positivo, y 2025 lo pasó en Clase A Avanzada. Ahora, en Venezuela, espera aportarle a las Águilas mientras realiza ajustes. "Estoy agradecido con Dios, y con las Águilas por darme la oportunidad. Me he sentido bien porque he podido ayudar al equipo, y espero poder seguir haciéndolo", resaltó.

Del mismo modo, el joven oriundo de Maracaibo resaltó la relevancia vital que puede tener para su trayectoria deportiva el poder jugar por tercera vez en la LVBP. "Es superimportante, porque comparto con personas que tienen muchísima experiencia dentro del beisbol, tanto jugadores como staff técnico. Creo que puede ser una de las grandes claves que me ayude a llegar a la MLB", destacó Chourio.

Jaison Chourio también habló de la comunicación constante que ha tenido con su hermano, Jackson Chourio. "Somos muy cercanos, hablamos todos los días. Me dice que siga aprovechando las oportunidades", dijo Jaison, quien también mantiene viva la esperanza de compartir con Jackson este año en las Águilas. "No sé qué tan probable sea, pero espero que sea posible esta temporada".