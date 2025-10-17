Jackson Chourio da buenas noticias de cara al cuarto juego ante Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio está teniendo una notable Postemporada 2025 de Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee, pero los problemas físicos lo han acompañado en esta instancia, pese a no ser lesiones de gravedad. El pasado 16 de octubre, en el tercer juego de la Serie de Campeonato ante los Dodgers de Los Ángeles, el venezolano tuvo que abandonar el terreno de juego, esto tras sufrir un calambre.

El jardinero zuliano es una de las bujías ofensivas de este equipo de Milwaukee y sin duda necesitan tenerlo en condiciones si quieren descontar en esta serie y aspirar por esa Serie Mundial 2025.

Los Dodgers colocaron la Serie de Campeonato 3-0, pero luego del juego, Chourio habló con la prensa y dio buenas noticias sobre su estado físico, lo que significa que podría estar en acción en el venidero encuentro.

Jackson Chourio aspira estar en el cuarto juego

"No, la verdad, un calambre, la verdad, calambre. Creo que le tiré con mucha fuerza, me afianqué mucho en la pierna de atrás, y por eso pasó eso", dijo el venezolano post-partido.

Además, Jackson Chourio aseguró que se siente en buenas condiciones físicas y confía en poder estar en acción al día siguiente. Explicó que el inconveniente que presentó fue solo un calambre ocurrido durante la jornada, producto del esfuerzo realizado al apoyarse con fuerza en la pierna trasera al momento de hacer el swing. Según comentó, el malestar no reviste mayor preocupación y espera retomar el juego con normalidad.

"La verdad que esto no se ha acabado. Este, siento que tenemos que seguir dándole lo mejor y, y yo sé que no han salido los batazos, pero sé que el momento va a llegar y, y vamos a jugar mejor", agregó sobre como marcha actualmente la Serie de Campeonato.

Actualmente, en la Postemporada 2025, Jackson Chourio tiene ocho imparables, entre ellos dos jonrones. Además, cuenta con ocho carreras remolcadas, tres anotadas y average de .276, todo esto en ocho desafíos.