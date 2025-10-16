Paris Jackson recibe poderosa suma de dinero del patrimonio de Michael Jackson

Suscríbete a nuestros canales

El legado de Michael Jackson sigue intacto y su memoria continúa siendo honrada por sus familiares, pero después de su muerte en 2009 se desató un pleito legal por su herencia y patrimonio a cargo de sus albaceas. Recientemente, su hija, Paris Jackson recibió una poderosa suma de dinero y expresó su inconformidad con el manejo de los bienes.

Hace meses Paris presentó una petición en contra del grupo de abogados que administra el patrimonio del ‘Rey del Pop’, no fue hasta el pasado 9 de octubre, cuando respondieron en una presentación ante el Tribunal Superior de California obtenida por E! News.

Afirmaron que la hija de Michael Jackson “nunca los habría recibido (el dinero) si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009”.

¿Cuánto recibió Paris Jackson del patrimonio?

Los representantes legales revelaron que Paris Jackson obtuvo una suma de 65 millones de dólares que corresponde al patrimonio de su padre, sin embargo, recibió el dinero gracias a la reestructuración del patrimonio realizada por los abogados.

En junio, la modelo se quejó del manejo de los bienes de Michael con una demanda en contra del bufete de abogados, alegando que no se le habían dado respuestas claras sobre por qué se asignaron 625mil dólares como “pagos de primas” a tres bufetes distintos en 2018 por tiempo no registrado de los abogados.

“Peor aún, estos pagos parecen consistir, al menos en parte, en generosas gratificaciones otorgadas a abogados ya bien remunerados”, se lee en el documento legal.