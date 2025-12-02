MLB: ¿Padres de San Diego piensa mover a Mason Miller a la rotación en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Padres de San Diego está en un momento caótico de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. No cuenta con un as de rotación y el panorama es bastante oscuro para el Opening Day. En esa línea, podrían tener una opción extravagante pero efectiva, mover a Mason Miller a la rotación.

Tras la salida de Michael King y Dylan Cease a la agencia libre, Padres se quedó sin un as de rotación efectivo. En esa línea, la gerencia estaría pensando usar a Mason Miller como pitcher abridor. Un rol que conoce bien de su tiempo colegial y de Ligas Menores en Atléticos.

Miller cuenta con un repertorio descomunal y resultados que lo respaldan: efectividad de 2.56 y 208 ponches en 126.2 entradas desde 2024. Incluso si pierde algo de efectividad en el invento, Mason se proyecta como uno de los brazos más eléctricos y confiables de Las Mayores.

¿Es buena idea tener a Mason Miller como abridor?

Mason Miller es un pelotero con un futuro prometedor, tiene 27 años y está controlado hasta 2029. En teoría, Padres de San Diego pueden inventar y probarlo como abridor. Sin embargo, tiene riesgos que hay que considerar antes de llevarlo al montículo cada 5 días.

Miller ha alcanzado un nivel dominante como relevista y su impacto en ese rol es tan alto que moverlo a la rotación podría restar valor a un bullpen. El historial médico también genera dudas, si tiene más de tres outs va a acumular más fatiga y podría llevarlo a tener lesiones importantes.

Experimentar con Mason y su rol podría alterar una fórmula que funciona muy bien. La organización debe evaluar si conviene arriesgar estabilidad por un cambio que podría comprometer su durabilidad y efectividad. No es una situación fácil para Padres en un 2026 bastante oscuro.

Números de Mason Miller en Grandes Ligas

Mason Miller desde que debutó en Grandes Ligas causó una gran impresión. Un repertorio marcado por la velocidad, con un conocimiento de la zona de strike que ha limitado a los mejores bateadores de la liga. Con eso en mente, sus números lo respaldan como un cerrador letal.

Números de Miller en su carrera:

- 125 juegos, 6 aperturas, 3-7, 2.81 efectividad, 50-57 salvados, 160.0 entradas, 88 hits, 50 carreras limpias, 13 jonrones, 65 boletos, 246 ponches, 0.96 WHIP