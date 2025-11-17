¿Padres de San Diego en venta?: La Familia Seidler explora opciones estratégicas

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva franquicia de la Major League Baseball (MLB) podría estar a punto de cambiar de manos. Este fin de semana, se anunció oficialmente que la Familia Seidler, propietaria de los Padres de San Diego, está explorando la posibilidad de vender el equipo.

De acuerdo con la información difundida, el grupo familiar ha contratado a Goldman Sachs para trabajar como consultor financiero y explorar "opciones estratégicas" para la franquicia. Aunque la venta no es un hecho, la contratación de una firma de inversión de alto perfil es el primer paso formal en esa dirección.

El Origen de la Decisión: Disputas de Propiedad y el Legado de Peter Seidler

La decisión de buscar un nuevo dueño tiene su origen en los problemas internos que surgieron tras el fallecimiento de Peter Seidler, quien fuese el socio principal y presidente del club. Seidler murió de manera repentina en noviembre de 2023.

Su muerte provocó una disputa no resuelta sobre la propiedad y el control de la franquicia entre su esposa e hijos, y el resto de la familia Seidler, incluyendo a sus hermanos. Este conflicto de índole legal aceleró la necesidad de definir el futuro del equipo.

En un comunicado, John Seidler, hermano de Peter y nuevo presidente del club, se refirió al proceso:

"Emprenderemos este proceso con integridad y profesionalismo de una manera que honre el legado y el amor de Peter por los Padres y establezca las bases para el éxito a largo plazo de la franquicia. Durante el proceso y mientras nos preparamos para la temporada 2026, los Padres continuarán centrándose en sus jugadores, empleados, fanáticos y la comunidad mientras ponen todos los recursos para ganar un campeonato de la Serie Mundial."

Valoración Financiera y Expectativas

Los Padres de San Diego son considerados un activo atractivo en la MLB, debido a su mercado, su estadio (Petco Park) y la calidad de su plantilla.

Según reporta Kevin Acee del San Diego Union-Tribune, el equipo tiene una valoración preliminar de $1.8 mil millones de dólares. Esta cifra incluye una deuda estimada de alrededor de $300 millones de dólares.