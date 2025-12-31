Estos son los famosos que serán padres en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El año 2026 promete ser uno de los más emocionantes para el entretenimiento latino, pero también para la vida personal de varias celebridades.

Desde cantantes icónicas hasta actrices en pleno auge, varias famosas han anunciado que se convertirán en mamás el próximo año, generando una ola de alegría, sorpresa y expectación entre fans y medios sociales.

Dulce María y Paco Álvarez: Padres por segunda vez

La cantante y actriz mexicana, Dulce María, sorprendió a todos al revelar que está esperando su segundo bebé, noticia que anunció en una portada de revista y confirmó en redes sociales con mensajes llenos de emoción.

A pocas semanas de cumplir 40 años, la ex integrante de RBD compartió que esta nueva etapa viene “a completar su familia” junto a su esposo, el productor Paco Álvarez.

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia: Un 'Bebé Arcoiris'

La actriz Brenda Kellerman y su pareja, el actor Ferdinando Valencia, han compartido uno de los anuncios más emotivos del año y es quem después de una dolorosa pérdida familiar, están esperando lo que ellos llaman un “bebé arcoíris”, tras la muerte de uno de sus mellizos.

La pareja celebró con un evento de revelación de género transmitido en vivo para sus seguidores, donde anunciaron que esperan un niño. Esta historia ha conmovido a miles de seguidores, quienes han aplaudido la fortaleza de la pareja al encontrar alegría después de la tragedia.

Sara Corrales: Espera una hermosa niña

Otra figura del espectáculo que tendrá un bebé en 2026 es Sara Corrales, actriz que confirmó recientemente que está esperando su primera hija, a la que nombrarán Mila. La noticia llegó tras un emotivo anuncio junto a su esposo, Damián Pasquini.

La actriz ha sido tendencia en redes sociales, donde seguidores ya especulan sobre el estilo de maternidad que adoptará y cómo compatibilizará su carrera con la familia que está por formar.

Michelle Renaud: Otro bebé de la farándula

La lista de futuras mamás no termina ahí. La actriz Michelle Renaud anunció su segundo embarazo junto al también actor Matías Novoa, aunque hasta ahora no han dado detalles sobre el sexo o fecha estimada del bebé.

Mariana González y Vicente Fernández Jr.: Continúa la Dinastía Familiar

La influencer y personalidad mediática Mariana González, junto a su esposo Vicente Fernández Jr., también está en la dulce espera de su primera hija en común, con nacimiento previsto para febrero de 2026.

Úrsula Corberó y "Chio" Darín: Padres primerizos

Después de varios años de relación, la recordada protagonista de “La Casa de Papel” y su pareja, esperan a su primer hijo. La noticia fue recibida con gran alegría tanto en España como en Argentina, de donde provienen los padres. Desde entonces, la actriz ha compartido imágenes mostrando el crecimiento de su pancita.