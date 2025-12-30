Conoce a la primera transformista que llegará al Festival de Viña del Mar 2026

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad LGBTQIA+ en Chile vive momentos de emoción, por la victoria de la comediante Asskha Sumathra del Coliseo Romano, un popular programa de comedia que asegura un pase dorado al ganador o ganadora a una de las noches del Festival de Viña del Mar.

Asskha en el Festival de Viña

La popular transformista que acumula 91,1 mil seguidores en Instagram, se impuso en las galas por hace reír a la gente con chistes, personalidad y mucha autenticidad.

El jurado y las votaciones del público chileno le dieron el título a Sumathra, quien no solo se ha llevado el gran trofeo, sino también marcar un antes y después como la primera comediante transformista que se presentará en el popular Festival de Viña, que se realizará desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero.

Asskha Sumathra, es un alter ego creado e interpretado por Óscar Guzmán, un enfermero de profesión, que decidió un día sacar sonrisas a las personas a través del humor y del personaje, que hoy brilla en la televisión chilena.

Ante de llevarse el premio de Coliseo Romano, ya había participado en otros programas como “Amigas y Rivales”.

Enorme felicidad

En diversas entrevistas la artista del arte de la transformación ha comentado su emoción por brillar en el 2026 en el festival y abrir la mente para que se entienda las diferentes formas de llegar al humor.

“Gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras y que todos podemos sacar una sonrisa, aunque a veces nosotros estemos llenos de pena y de rabia, pero verlos a ustedes sonreír es porque nuestro trabajo está bien hecho”, dijo.