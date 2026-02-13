Un volcán a punto de hacer erupción: Stephen Curry y su impulso en playoffs

Suscríbete a nuestros canales

En el ocaso de una de las eras más gloriosas en la historia de la NBA, el optimismo y la determinación parecen haber encontrado un último refugio en la figura de Stephen Curry.

Según los recientes informes del analista de la NBA, Nick Friedell, el base estrella de los Golden State Warriors no solo está ignorando las críticas externas, sino que las está utilizando como combustible para lo que promete ser un esfuerzo final monumental en la postemporada.

El rugido del desvalido

A pesar de una temporada marcada por la irregularidad y el ascenso de nuevas potencias en la Conferencia Oeste, Curry mantiene la mirada fija en el objetivo. "Steph es muy consciente de que todo el mundo los ha dado por acabados", señaló Friedell en sus declaraciones más recientes. Esta narrativa de "equipo terminado" no es nueva para la dinastía de la Bahía, pero este año se siente más real que nunca para los analistas y aficionados.

Sin embargo, para el cuatro veces campeón de la NBA, el escepticismo es un territorio familiar. La mentalidad de Curry ha dado un giro hacia la hiper-concentración. Según fuentes cercanas al equipo, el jugador está intensificando su régimen de preparación física y mental, consciente de que la ventana competitiva de este núcleo histórico se está cerrando.

Un desafío contra el tiempo

La urgencia detrás de este "impulso" (push) mencionado por Friedell radica en una realidad biológica ineludible. "Se está mentalizando para dar ese salto en los playoffs porque todos estamos de acuerdo en que no le quedan muchos más", sentenció el analista. Con 37 años recién cumplidos en marzo de 2025, Curry entiende que cada oportunidad de competir por el Trofeo Larry O'Brien es un regalo que debe ser aprovechado al máximo.

Este enfoque no solo responde a un deseo personal de gloria, sino a una responsabilidad con el legado de la franquicia. Con la incertidumbre rodeando el futuro de piezas clave y la configuración del equipo para la próxima temporada, Curry ha decidido cargar con el peso de la organización una vez más.

Las claves de la preparación de Curry

Para este "impulso" final, el cuerpo técnico de los Warriors ha diseñado un plan estratégico que incluye:

Gestión de Cargas de Élite: Optimización de sus minutos en pista para asegurar que llegue con "piernas frescas" al primer partido de las series eliminatorias. Liderazgo Psicológico: Fomentar una mentalidad de "nosotros contra el mundo" dentro del vestuario, similar a la que los llevó al campeonato en 2022. Ajuste Táctico: Un enfoque renovado en el juego sin balón, permitiendo que Curry explote las debilidades defensivas de los rivales en momentos de alta presión.

El impacto en la liga

La noticia ha enviado ondas de choque a través de la NBA. Nadie quiere enfrentarse a un Stephen Curry motivado y con salud en una serie a siete juegos. Los Warriors, a pesar de su posición en la tabla, siguen siendo el "coco" que los cabezas de serie prefieren evitar. La capacidad de Curry para encadenar partidos de 40 puntos y cambiar la geometría del campo sigue siendo el factor más desequilibrante del baloncesto moderno.