NBA: Cooper Flagg supera leyendas en su año de novato

Cooper Flagg, el #1 del Draft 2025 de Dallas Mavericks está sorprendiendo a propios y extraños en la NBA. El novato ha tenido un inicio de carrera sensacional con juegos impresionantes. Incluso está superando a grandes leyendas de la liga en sus primeros 49 juegos de temporada.

Flagg promedia 20.4 puntos, 6.6 rebotes y 48% en tiros de campo en sus primeros 49 juegos NBA. Estos números superan a LeBron James en eficiencia y rebotes tempranos, generando un impacto entre fanáticos. La comparación revive el debate sobre el nuevo rey del baloncesto.​

Desde su debut con doble-doble ante Spurs (10 puntos, 10 rebotes), Flagg ha roto moldes rookie a sus 19 años. Supera a LeBron en minutos (34.0 vs 39.9) y precisión, aunque 'El Rey' lideraba asistencias (5.7 vs 4.1). Una realidad que marca el relevo de la cara del baloncesto de los Estados Unidos.

Efecto Cooper Flagg en Dallas Mavericks 2026

En febrero 2026 Cooper Flagg impulsa a Dallas Mavericks hacia playoffs con estadísticas élite. De esa manera está posicionándose como heredero simbólico de LeBron James. Esta marca temprana alimenta su candidatura al Novato del Año en un año donde se ve muy claro el ganador.

El efecto de Flagg es tan importante en Dallas que incluso Anthony Davis fue canjeado a Washington Wizards. Jugador que llegó como parte del cambio de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers y que se perfilaba como pieza clave del proyecto a futuro en Mavericks.

Cooper no solo es la cara de la franquicia, también apunta a ser la imagen americana de la NBA en el futuro. Con tantos extranjeros liderando de una u otra forma; el joven de 19 años está rompiendo esquemas y superando a sus predecesores para ser una leyenda viviente.

Promedios de Cooper Flagg con Dallas Mavericks en 2026

Cooper sabe lo que es montarse a su equipo en el hombro, quizás aún no lo hace noche a noche; pero está en camino a ser el jugador diferencial del equipo. Sus registros en 2026 son superlativos para un novato, pero también lo son para cualquier jugador nuevo en una franquicia de la NBA.

Promedios de Flagg en 2026:

- 49 juegos, 34-1 minutos, 48.2% tiros de campo, 30.2% triples, 80.4% libres, 6.6 rebotes, 4.1 asistencias, 0.8 bloqueos, 1.2 robos, 2.1 faltas, 2.2 perdidas, 20.4 puntos