Travesti venezolana de 52 años busca ganar Drag Race España 5

Las participantes a la competencia de Drag Race España fueron reveladas el pasado domingo 7 de septiembre, y en la lista figura el nombre de la hermosa travesti venezolana Krystal Forever. La artista del arte de la transformación tiene 52 años, es maquilladora y ha trabajado con grandes figuras como Maite Delgado.

Gran artista

En la presentación Forever nacida en Caracas, se mostró con mucha personalidad, energía y un look muy pulido, aseverando que sus referentes en el drag son Diana Ross, Whitney Houston, Grace Jones y la mismísima RuPaul, creadora del formato en el año 2009 en Estados Unidos.

Krystal cuyo nombre verdadero es Eddy Piñero, vive en la ciudad de Madrid y acumula 11,3 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte imágenes y videos de sus looks cargados de color, enormes pelucas, vestidos de gala, zarcillos y plumas.

Hoy la artista marca un referente en la industria del Drag venezolano internacional, al ser la tercera el formato español conducido por la cantante Supremme de Luxe. Recordemos que las venezolanas María Edilia y Mariana Stars, también participaron en el show transmitido por atresplayer.

Será el próximo 28 de septiembre que comienza el programa que se transmitirá todos los domingos, con 12 reinas de diversos lugares de la madre tierra, que buscan la corona, el centro y el jugoso premio de €50.000.

Palabras de una artista

“He venido a disfrutar de la maravillosa carrera, soy la reina de los lip syncs. He venido a Drag Race para ganar”, expresó con mucha actitud y personalidad Krystal.

Internautas venezolanos han comentados mensajes de amor, respeto y felicidad para la estrella del drag por verla próximamente en el show derrochando talento y representando la cultural nacional.