Maite Delgado sorprendió a las candidatas del Miss Venezuela 2025

Las candidatas del Miss Venezuela 2025 vivieron un momento de gran emoción este jueves 4 de septiembre al recibir a Maite Delgado, en el salón de pasarela y baile. La animadora número uno del país, entró con gran energía al salón para aconsejar a las misses.

A través del canal de YouTube la organización posteó un vídeo del momento exacto que las chicas estaban ensayando, cuando de manera repentina escuchan la imponente voz de Delgado, para luego hacer acto de presencia.

Pura emoción

Una entrada que hizo despertar emoción, felicidad y lágrimas para algunas, por conocer a una mujer llena de talento, profesionalismo y respeto en la televisión nacional.

Maite aseveró que también estuvo en ese salón en el año 1986 cuándo representó al estado Anzoátegui, aunque no ganó, le valió para hacer una carrera impecable en los medios nacionales e internacionales.

Una experiencia de motivación y ganas que compartió con los 25 sueños que buscan las tres coronas que maneja la organización Miss Venezuela, para Miss Universo, Mundo e Internacional.

“Aquí es donde comienza todo, dónde nace la magia, nacen los recuerdos más bonitos, las amistades para toda la vida y momentos no se olvidarán jamás”, expresó.

Maite un ejemplo

La criolla aseveró que el coreógrafo Brian Urea le había comentado que las chicas estaban ensayando y que fuese a darles la sorpresa.

Un momento inesperado, ya que las reinas suelen conocer a Maite en los últimos días del concurso en los ensayos.

El certamen de este 2025 será animado por la talentosa rubia junto al zuliano José Andrés Padrón, en el Nivel Espacios del Centro Comercial Líder.