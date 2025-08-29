El profundo mensaje de Maite Delgado para recordar a Juan Gabriel

Suscríbete a nuestros canales

Por mucho tiempo, la relación entre Maite Delgado y Juan Gabriel fue de profunda amistad y admiración mutua, que comenzó con una llamada telefónica del cantante para cultivar una relación a distancia.

Su conexión fue tan genuina que, Delgado recibió exclusividades por parte del mexicano, lo que afianzó su amistad. Por lo tanto, su fallecimiento dejó un inmenso vacío en la animadora venezolana que, el 28 de agosto lo recordó con gran cariño.

Maite Delgado envía mensaje a Juan Gabriel

Junto a varias fotos al lado del ‘Divo de Juárez’, la presentadora hizo una dedicatoria a propósito del noveno aniversario de la triste muerte del azteca, la cual tuvo lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un infarto.

“Hoy se cumplen 9 años de su triste partida. Lo vi en concierto dos meses antes sin saber que sería nuestra última vez. Hoy envío mucha luz hasta el cielo y siempre estará en mis oraciones”, escribió.

En el carrusel de imágenes también hay videos de aquel momento cuando Delgado disfrutó del talento de Juan Gabriel en un concierto en Curazao.

“No muere quien vive en nuestro corazón y Juan Gabriel está allí más vivo que nunca!!! Gracias siempre por el honor inmenso de haberlo podido llamar amigo”, concluyó.

Momentos inolvidables de Maite y Juan Gabriel

Juan Gabriel cuyo nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez, mostró públicamente su afecto por ella cuando le pidió presentar un homenaje suyo en Las Vegas en 2009 durante los Latin Grammy.

“Quiero que sea Maite, yo soy un hombre agradecido”, fueron sus palabras. Ella viajó entonces al Mandalay Bay & Resort para animar esa ceremonia. Además, en 2009 condujo el especial “Celebrando a Juan Gabriel”.

En 2010 protagonizó una entrevista exclusiva con él en Cancún, realizada para una edición especial de la revista Estampas, que ella dirigió, lo que refuerza la cercanía profesional y personal que compartían.

La animadora siempre se expresó con gran afecto y admiración hacia el intérprete de “Abrázame muy fuerte”, a quien llamaba “amigo” con muchísimo cariño. Al conocer la noticia del fallecimiento del cantante, el 28 de agosto de 2016, Maite compartió un mensaje en Instagram.

“Nos deja el inmenso y a la vez más humilde amigo. El más grande compositor latinoamericano que le regaló al mundo las más bellas canciones de amor Lo quiero mucho MAESTRO y lo extrañaré por siempre… Lo despido de pie con el más grande de los aplausos”, expresó.