Élite absoluta: Kevin Durant se une al exclusivo club de los grandes anotadores de la NBA

La estrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, se inscribió en la historia de la NBA al convertirse en el octavo jugador en alcanzar la impresionante marca de 31,000 puntos en su carrera. La hazaña ocurrió la noche del viernes en la victoria de los Rockets por 117-98 sobre su exequipo, los Phoenix Suns.

El hito llegó a falta de 6:15 para el final del primer cuarto, cuando Durant encestó un característico tiro en suspensión de media distancia, asegurando su lugar entre las leyendas.

El Club de los Elegidos

Al entrar al partido, Durant solo necesitaba cuatro puntos para alcanzar la cifra. Lo logró rápidamente con un par de tiros libres y, finalmente, con su tercer intento de campo de la noche. Con este logro, el alero de los Rockets se une a una lista exclusivísima, conformada por solo siete nombres antes que él:

La marca llega apenas dos noches después de que Durant lamentara haber perdido la oportunidad de unirse al club durante la victoria por 121-95 sobre los Sacramento Kings.

Del arranque lento a la explosión ofensiva

A pesar de la histórica marca, Durant tuvo un inicio algo lento en el encuentro ante los Suns, anotando solo cuatro puntos en el primer cuarto con un discreto 1 de 5 en tiros de campo.

Sin embargo, el ex MVP recuperó su ritmo de manera espectacular en el segundo cuarto:

Rendimiento: Durant anotó 17 puntos , su mejor producción en un periodo en lo que va de la temporada.

Eficiencia: Encestó 7 de 8 tiros de campo, incluyendo dos triples consecutivos, y repartió 3 asistencias.

La explosión de Durant fue fundamental para que Houston se fuera al descanso con una cómoda ventaja de 75-68.

Al finalizar el partido, Durant acumuló 28 puntos en la victoria, lo que elevó su total de carrera a 31,024, consolidándolo en el puesto número 8 de la lista de máximos anotadores históricos.

La confianza de una leyenda

Consultado sobre su capacidad para recuperarse de un primer cuarto frío, Durant demostró la mentalidad que lo ha llevado a la élite: