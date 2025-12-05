NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 5 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Comienza el primer fin de semana de diciembre y la presente temporada de la NBA va con todo tras una cartelera de 2 compromisos para este viernes 5 de diciembre. Los Angeles Lakers, que buscan la primera posición en la Conferencia Oeste, afronta el platillo fuerte de la jornada ante Boston Celtics desde el TD Garden.

El segundo lugar en el Este está en juego para la venidera serie de partidos, donde Toronto Raptors espera sumar su octava victoria en los últimos 10 juegos ante Charlotte Hornets. De no conseguir el triunfo los canadienses, New York Knicks podría descansar en solitario en el segundo puesto si supera a Utah Jazz en el mítico Madison Square Garden.

En otros escenarios, Miami Heat y Orlando Magic tienen un juego de diferencia entre ellos y protagonizan un duelo interesante en Florida, mientras que, Philadelphia Sixers quiere aprovecharse de la ausencia de Giannis Antetokounmpo para derrotar a Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum de Wisconsin.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE DICIEMBRE