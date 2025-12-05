Devin Williams enciende la rivalidad: Lanza dardo a fanáticos de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de la MLB se sacudió esta semana con un movimiento que reaviva la histórica rivalidad neoyorquina. El relevista derecho Devin Williams cambió de camiseta al concretar un acuerdo con los Mets de Nueva York, un fichaje que no fue bien recibido por la base de fanáticos de los Yankees.

El contrato de Williams está valorado en $51 millones garantizados por tres temporadas, convirtiéndose en uno de los acuerdos más destacados de la agencia libre para un cerrador. El pacto es de naturaleza sencilla, ya que no incluye cláusulas de rescisión (opt-outs) ni opciones de contrato que permitan al jugador o al equipo modificar el acuerdo antes de su finalización.

El Último Dardo a los Yankees

Tras la formalización de su traspaso al equipo rival de la ciudad, Williams utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo a los seguidores del Bronx.

En una historia de Instagram, el lanzador comentó sarcásticamente sobre el enojo de algunos fanáticos de los Yankees por su firma con los Mets, a pesar de que, según él, lo criticaron constantemente en redes sociales durante su única temporada vistiendo el uniforme a rayas. Este comentario aviva la tensión entre ambas franquicias de cara a la próxima campaña.

La Apuesta de los Mets: Potencial vs. Rendimiento Reciente

La firma de Williams es una apuesta arriesgada basada en su potencial histórico, ya que el dos veces All-Star viene de la peor temporada de sus siete años de carrera en 2025.

En su temporada con los Yankees, Williams registró una alta efectividad (ERA) de 4.79, lo que lo llevó a perder su puesto como cerrador titular en el mes de julio.

Sin embargo, los Mets están analizando la estadística avanzada: a pesar de la ERA elevada, Williams tuvo una mala suerte notable con las bolas puestas en juego. Sus métricas subyacentes son impresionantes y sugieren un repunte inminente, con un FIP (Fieling Independent Pitching) de 2.68, un WHIP de 1.13 y un ratio de ponches por cada nueve entradas (K/9) de 13.1 en 67 apariciones.

La Ruta del Bronx a Queens

Williams no es el único jugador de alto perfil en cruzar el puente de la rivalidad en el último año. Su fichaje lo convierte en el tercer jugador notable en pasar directamente de la organización de los Yankees a la de los Mets, uniéndose a sus excompañeros Clay Holmes y el jardinero estrella Juan Soto, quienes también se mudaron a Queens.