MLB: Los Padres de San Diego fortalecen su bullpen con la firma del relevista Ty Adcock

Los Padres de San Diego continúan con su reestructuración enfocada en maximizar el rendimiento de su bullpen de cara a la temporada 2026 de la MLB. El equipo anunció este jueves la contratación del relevista derecho Ty Adcock, un movimiento que busca agregar profundidad y potencial a su cuerpo de lanzadores.

Adcock, de 28 años, llega a San Diego después de haber pasado por varias organizaciones en las últimas temporadas, siendo los Marineros y los Mets sus paradas más recientes en las Grandes Ligas.

Su Desempeño Reciente

A pesar de que sus estadísticas en la Gran Carpa no son dominantes —registrando una efectividad global de 5.48 en 23 entradas a lo largo de 18 apariciones—, Adcock mostró un rendimiento sólido en las Ligas Menores la temporada pasada.

El lanzador pasó la mayor parte de la campaña 2025 en Triple-A, donde hizo 31 apariciones con la filial de los Mets. Allí consiguió una efectividad de 4.66, registrando 35 ponches y tres salvamentos, números que sugieren un brazo con capacidad para generar swings fallidos.

En el nivel de Grandes Ligas en 2025, Adcock tuvo tres salidas, permitiendo solo una carrera en tres entradas de labor y ponchando a cinco bateadores, un breve pero prometedor sample size.

Una Trayectoria de Múltiples Paradas

Ty Adcock fue seleccionado originalmente por los Marineros de Seattle en la octava ronda del Draft de 2019. Su debut profesional ocurrió en 2022, y rápidamente escaló posiciones dentro del sistema de Ligas Menores de Seattle, donde registró una impresionante efectividad de 1.74 en 2023.

Esa buena actuación le valió su llamado a la MLB a mediados de junio de 2023, cerrando esa temporada con una efectividad de 3.45 en 12 apariciones con el equipo grande.

Sin embargo, su estancia en Seattle fue breve. Los Marineros lo designaron al comienzo de 2024. Posteriormente, pasó por los Tigres de Detroit y finalmente recaló en los Mets de Nueva York, equipo con el que se mantuvo hasta declararse agente libre al final de la temporada 2025.

Ahora, con los Padres de San Diego, Adcock tendrá la oportunidad de consolidarse en un bullpen que fue estadísticamente el mejor de la MLB en 2025 en términos de efectividad (ERA). El equipo californiano apuesta por su potencial, buscando que el derecho se convierta en una pieza confiable en los innings intermedios o finales.