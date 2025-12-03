MLB: Padres de San Diego quieren a este lanzador en la rotación de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Padres de San Diego no se encuentran en un gran momento deportivo en Grandes Ligas. Quedaron eliminados en ronda de comodines en 2025 y eso tambaleó el proyecto. En pleno invierno están construyendo un equipo competitivo y piensan en un baluarte del bullpen como parte de la rotación en 2026.

Adrián Morejón es uno de los grandes candidatos a la rotación de Padres para 2026. Tras debutar en 2019, el cubano se consolidó como relevista desde 2024 con campañas de 2.83 y 2.08 de ERA respectivamente. Con esos números pasarlo a la rotación puede ser funcional al corto plazo.

Morejón ha sobresalido limitando el contacto fuerte (percentil 99 en 2025), induciendo rodados (54.3%) y controlando la zona (5.9% de boletos). Su recta promedió 97.7 mph y su slider generó 38.3% de abanicos, mostrando un repertorio capaz de sostener un rol de abridor.

La necesidad afecta la temporada 2026 de Padres de San Diego

La organización de Padres de San Diego es un polvorín, lo único seguro es Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Peloteros que tienen contratos largos y asegurados, el resto es una tormenta que puede destruir todo a su paso. De hecho, la necesidad está llevando a A.J. Preller a cambiar su bullpen.

Reforzar la rotación es un impulso que necesita San Diego en la temporada 2026. Sin embargo, la realidad es que seguramente no puedan contratar a nadie de calidad. Lo que los llevaría a reforzar la rotación con Adrián Morejón y Mason Miller, dos relevistas de gran impacto en los últimos años.

Números de Adrián Morejón en Grandes Ligas

Adrián Morejón debutó en la temporada 2019 como un prospecto de calidad en Padres de San Diego. Su rendimiento ha ido creciendo a lo largo de sus 7 temporadas en Las Mayores. Ahora le piden algo donde podría destacar mucho o perderse en la irregularidad.

Números de Morejón en su carrera:

- 185 juegos, 9 aperturas, 23-11, 3.43 efectividad, 5-11 salvados, 212.1 entradas, 197 hits, 81 carreras limpias, 21 jonrones, 61 boletos, 214 ponches, 1.22 WHIP