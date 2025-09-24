MLB: Adrián Morejón rompe un récord entre cubanos (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Adrián Morejón, lanzador zurdo de 26 años nacido en La Habana, Cuba, ha alcanzado una marca histórica en las Grandes Ligas al sumar 13 victorias como relevista en la temporada 2025. Con este registro, se convierte en el relevista cubano con más triunfos en una sola campaña, superando el récord de 12 victorias impuesto por Minnie Rojas en 1967, hace ya 58 años.

Este logro no solo resalta la consistencia y el dominio de Morejón con los Padres de San Diego desde el bullpen, sino que también lo posiciona como uno de los brazos más confiables de la temporada.

De Minnie Rojas a Morejón

El récord de Minnie Rojas, establecido en 1967 con los California Angels, había permanecido intacto durante más de medio siglo. Rojas fue pionero entre los lanzadores cubanos en MLB, y su legado ahora encuentra continuidad en Morejón, quien representa la nueva generación de talento antillano en el beisbol profesional.

Además de sus 13 victorias, Morejón ha mantenido una efectividad de 2.01, con 69 ponches en de 71.2 innings lanzados. Su WHIP de 0.87 figura entre los mejores de la Liga Nacional, consolidando su perfil como uno de los relevistas más dominantes del año.