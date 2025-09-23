Miguel Cairo llega a los 100 juegos como manager en la MLB (+Récord)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está muy cerca de bajar el telón de su ronda regular, por lo que la mayoría de los equipos ya están fuera de carrera por un puesto a los playoffs. Uno de esos son los Nacionales de Washington, quienes desde hace varias semanas tienen como su manager a Miguel Cairo.

Este año ha sido muy especial para Venezuela en el Big Show, ya que por segunda ocasión en la historia han coincidido dos estrategas criollos al frente de un equipo. Justamente, Cairo compartió funciones a la par de Carlos Mendoza, una situación que se vivió por primera vez en 2004 con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique.

Cairo suma más experiencia a su currículum

Los Nacionales de Washington nombraron como manager interino a Miguel Cairo el lunes 7 de julio, esto debido al despido del estratega Dave Martínez y del gerente general Mike Rizzo. Vale mencionar que desde el 2024 se desempeñaba como coach de banca del equipo, un cargo que también sostuvo con las Medias Blancas de Chicago entre 2021 y 2022.

Desde dicho nombramiento, el oriundo de Anaco ha tratado de mantener competitivo a un conjunto capitalino que finalizará en el quinto puesto de la División Este de la Liga Nacional. En su más reciente presentación, del día lunes 22 de septiembre, superó la barrera de los 100 encuentros de por vida como manager en las Mayores, con 101.

Récord de Miguel Cairo como manager de los Nacionales de Washington (2025)

27 victorias

40 derrotas

.403 porcentaje de victorias-derrotas

Recordemos que la primera experiencia de Miguel Cairo como manager en las Grandes Ligas llegó en la recta final de la campaña 2022. En aquel entonces reemplazó a Tony La Russa al frente de los patiblancos, quienes se posicionaron en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana.

Récord de Miguel Cairo como manager de las Medias Blancas de Chicago (2022)