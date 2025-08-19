Carlos Mendoza y Miguel Cairo protagonizaron histórico momento en MLB (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El 19 de agosto de 2025 quedará en la historia como la fecha en la que por primera vez en la historia de Grandes Ligas, dos managers venezolanos estuvieron frente a frente.

Un hecho inédito que no pasó desapercibido por parte de MLB, que celebró este gran logro del beisbol venezolano, que ya no solo se encarga de producir jugadores en grandes proporciones, sino que también da estrategas a la mejor liga del mundo.

Carlos Mendoza y Miguel Cairo hicieron historia

Los protagonistas que quedarán en la historia son Carlos Mendoza, manager de Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, que a partir de este 2025 es el que lleva las riendas de Nacionales de Washington. Ahora, este martes, los equipos de ambos compartieron terreno de juego.

Previo a que se dé la voz dde "Playball" en el Nationals Park de Washington, los dos managers venezolanos se fotografiaron juntos e intercambiaron lineups. Un gesto que quedará para la posteridad, ya que irá al Museo y Salón de la Fama del Beisbol Venezolano.

Pero Cooperstown no está ajeno tampoco de este hecho, porque la pelota del primer pitcheo yacerá en el Salón de la Fama, como un recuerdo simbólico de este hecho inédito que se espera sea el inicio de una larga lista de enfrentamientos entre managers venezolanos en MLB.

Un juego importante para Mets de Nueva York

Más allá del significado de este compromiso, también goza de mucha importancia en lo numérico, sobre todo para Mets de Nueva York, equipo que necesita sumar victorias para acercarse a la cima de la División Este de la Liga Nacional.

Carlos Mendoza quiere repetir lo hecho en 2024, cuando en su año de debut como manager en MLB llegó a Postemporada y casi accede a la Serie Mundial con los metropolitanos.