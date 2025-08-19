MLB aplica dura sanción a Víctor Robles por incidente del fin de semana (+Detalles)  

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Víctor Robles, recibió este martes una severa sanción por parte de Major League Baseball (MLB), tras el incidente del pasado domingo en un encuentro de ligas menores.

El patrullero de los Mariners se molestó al ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada del partido del domingo contra Triple-A Tacoma. Segundos después del impacto, Robles tomó su bate y lo lanzó hacia el lanzador de los Aviadores de Las Vegas, Joey Estes.

Al ser retirado del terreno de juego, Robles también lanzó un contenedor hacia el terreno de juego.

Sanción para Robles

De acuerdo con lo publicado por MLB, la suspensión del jardinero alcanza los 10 compromisos y una multa no revelada. La medida estaba prevista para entrar en vigencia el primer día que Robles regresara al roster activo de Grandes Ligas.

Sin embargo, el quisqueyano ha decidido presentar una apelación. Por lo tanto, la disciplina quedará en suspenso hasta que ese proceso se complete.

Víctor Robles no ha jugado en las Grandes Ligas desde el 6 de abril, mientras se recupera de una dislocación de hombro que sufrió ante los Gigantes de San Francisco. Tenía un promedio de bateo de .273/.283/.341 (Avg/Obp/Slg) con tres dobles y tres bases robadas para los Marineros antes de la lesión.

Robles pide disculpa

Luego del incidente del domingo, el jugador dominicano emitió un comunicado, publicado en sus redes sociales, donde manifiesta sus disculpas por lo sucedido.

“Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Dejé que mi frustración se llevara lo mejor de mí y entiendo cómo eso pudo haber afectado, no solo el juego, sino la energía y el respeto por el que todos trabajamos fuerte en mantener”, inicia diciendo el mensaje de Robles.

El patrullero aseguró que la muerte reciente de su señora madre y el ser golpeado cinco veces en 15 turnos fueron el detonante de su reacción. “No estoy orgulloso de ello”, expresó.