MLB: ¡Grandes noticias para Milwaukee! Regreso de Jackson Chourio está cerca

Cerveceros de Milwaukee es el equipo del momento en Grandes Ligas, erigiéndose como un contendor al título de Serie Mundial, con el mejor récord de MLB. Además, ahora podrían recibir otra buena noticia, con el pronto regreso de Jackson Chourio.

El joven venezolano, quien se ha consolidado en los jardines de esta franquicia, ha estado fuera de la acción desde el pasado 29 de julio. Luego de eso, fue enviado a la lista de lesionados, debido a una distensión en el tendón de la corva derecho.

El venezolano aporta mucho a Cerveceros de Milwaukee

Una dolencia física de la cual ya parece estar en proceso franco de recuperación, pues este 19 de agosto se dio a conocer que Cerveceros de Milwaukee lo asignó a rehabilitación, empezando este viernes.

"El plan de Milwaukee es enviar al jardinero Jackson Chourio (distensión en el tendón de la corva) a una asignación para rehabilitación que comenzará este viernes", escribió el periodista Adam McCalvy, quien fue el encargado de dar la noticia a través de su cuenta X.

Jackson Chourio con números importantes en 2025

Previo a esta lesión, Jackson Chourio prácticamente había estado presente en todos los compromisos de Cerveceros de Milwaukee, conjunto que por el momento marcha líder, de manera cómoda, en la División Central de la Liga Nacional, con registro de 79-46.

En 106 encuentros, de lo que es su segunda temporada como pelotero de Grandes Ligas, el zuliano dejó un promedio al bate de .276, con 123 hits en 445 turnos. Además, suma 29 dobles, 17 jonrones y 18 bases robadas, estando bastante cerca de consumar su segundo 20-20 de manera consectuvia en Las Mayrores.