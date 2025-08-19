MLB: Aaron Judge tiene preocupantes noticias para los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees en Nueva York sigue en la pelea por la División Este de la Liga Americana y, al mismo tiempo, no descuida su posibilidad de clasificar por la vía del comodín. Con esto, la presencia de su capitán, Aaron Judge, es fundamental para que logren sus objetivos, pero no podrá hacerlo en la parte defensiva.

Su presencia en los jardines parece tener limitaciones definitivas este año. Así lo confirmó el mánager Aaron Boone al periodista de MLB, Bryan Hoh, quien fue contundente al descartar la posibilidad de ver nuevamente a Judge lanzando con la misma fuerza de temporadas anteriores.

El pelotero de 33 años, que ha sido la cara de la franquicia desde hace más de cinco campañas, tendrá que adaptarse a solo ser bateador designado por lo que resta de año, luego de su lesión por una distensión del flexor derecho.

Boone declaró que, aunque el jugador puede mantenerse en acción solo como bateador y esto obliga al cuerpo técnico a crear nuevas estrategias para conformar el mejor lineup para llegar a la postemporada.

Aaron Judge y ausencia a la defensiva

El capitán de los Yankees ha demostrado ser una figura indispensable para la franquicia desde su llegada a las Grandes Ligas. Su poderío al bate lo mantiene entre los mejores sluggers del béisbol, pero su versatilidad en defensa siempre había sido un plus determinante.

La decisión también refleja la cautela con la que los Yankees manejan el futuro de su estrella y dos veces ganador del MVP. Con un contrato millonario y el peso de liderar al equipo, la prioridad es mantenerlo disponible para lo que mejor sabe hacer: producir carreras.

Finalmente, los fanáticos pueden esperar que Aaron Judge siga brillando en el plato y aportando liderazgo a todos sus compañeros en lo que resta de la temporada en el mejor béisbol del mundo.