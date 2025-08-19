MLB: Lanzador venezolano muestra todo su talento con los Chicago White Sox

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Medias Blancas de Chicago ya está pensando en lo que será su temporada en 2026. Esto les ha dado la oportunidad de darle oportunidad de ver acción a sus jóvenes talentos en esta recta final del calendario del 2025 y uno de los casos más destacados es el del lanzador venezolano Yoendrys Gómez.

El pelotero de 25 años llegó a los White Sox luego de que lo reclamaran en waivers el pasado 10 de mayo, luego de que los Dodgers de Los Ángeles. Desde entonces, estaba haciendo vida en las ligas menores, pero desde el pasado 12 de agosto, forma parte del roster activo en MLB.

Lanzador venezolano busca afianzarse en los White Sox

En cada una de las dos actuaciones que tiene hasta los momentos con el uniforme de los Medias Blancas, registra un total de 13.1 innings lanzados, 13 imparables permitidos, siete carreras limpias, un cuadrangular, cuatro boletos, 12 ponches y efectividad de 4.73.

Sin embargo, en su más reciente actuación en el compromiso del pasado lunes 18 de agosto, se quedó con la victoria ante los Bravos de Atlanta, luego de trabajar por espacio de cinco innings, siete hits, tres carreras permitidas, siete imparables, un boleto y tres ponches.

Sin duda alguna, Yoendrys Gómez tiene todo en sus manos para generar mejores resultados en esta recta final de la temporada regular, en la que puede adquirir un puesto importante en la rotación de la organización de los Chicago White Sox.