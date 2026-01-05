Baloncesto español: calendario de transmisión completo, en vivo y gratis para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Hasta finales de enero, disfruta de un calendario imperdible con los duelos más emocionantes del baloncesto español.

Los enfrentamientos también estarán disponibles en alta definición por SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO, además del streaming en vivo por meridiano.net/meridianotv.

Calendario de baloncesto español en enero

Sábado, 10 de enero: CASADEMONT ZARAGOZA vs DREAMLAND GRAN CANARIA . Antesala 12:30p.m. / Balón al aire 1:00

Sábado, 10 de enero: LA LAGUNA TENERIFE vs HIOPOS LLEIDA . Inicio 3:00p.m.

Domingo, 11 de enero: SAN PABLO BURGOS vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 7:00a.m.

Domingo, 11 de enero: BARCELONA vs COVIRAN GRANADA . Antesala 11:30a.m. / Inicio 12:00m.

Sábado, 17 de enero: UNICAJA vs COVIRAN GRANADA . Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m.

Sábado, 17 de enero: SURNE BILBAO vs LA LAGUNA TENERIFE . Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m.

Domingo, 18 de enero: SAN PABLO BURGOS vs BARCELONA . Inicio 7:00 a.m.

Domingo, 18 de enero: REAL MADRID vs VALENCIA BASKET . Inicio 2:00 p.m.

Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID . Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m.

Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO . Inicio 4:00p.m.

Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET . Inicio 8:00a.m.

Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE . Inicio 2:00p.m.

Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m.

Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.

