1000 North: El santuario del lujo de Michael Jordan se expande a la costa de Sarasota

Suscríbete a nuestros canales

El concepto de exclusividad en el estado del sol está por alcanzar un nuevo nivel. 1000 North, el prestigioso club privado cofundado por la leyenda del baloncesto Michael Jordan, ha anunciado oficialmente su expansión hacia la vibrante ciudad de Sarasota, marcando su segundo punto estratégico tras el éxito rotundo de su sede original en Jupiter.

Ubicada en el emblemático edificio BLVD, en el 520 N. Tamiami Trail, esta nueva sede no es simplemente un restaurante; es un ecosistema diseñado para la élite que busca refugio en la privacidad absoluta y el servicio personalizado.

Una oferta diseñada para la exclusividad

La nueva dirección mantendrá el rigor que ha hecho de 1000 North un referente desde su apertura en 2018. Los miembros (quienes poseen la "llave dorada" de entrada) tendrán acceso a una infraestructura de primer nivel que incluye:

Alta gastronomía: Un restaurante principal con capacidad para 179 comensales y comedores privados para reuniones de alta discreción.

Cultura del vino: Lockers privados para botellas de colección, zonas de catas especializadas y servicio de sommelier de clase mundial.

Amenidades premium: Terrazas con vistas privilegiadas, salones exclusivos, transporte privado y, para los amantes de la náutica, acceso directo a yates.

La inauguración está proyectada para 2026, año en el que 1000 North espera consolidar su estatus como el club privado más codiciado de la costa oeste de Florida.

La nueva "cancha" de Michael Jordan

La expansión de 1000 North a Sarasota no es una decisión al azar. Responde a un fenómeno de migración de capitales y sofisticación que está transformando a Florida: