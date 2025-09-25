¿Se odiaban? Scottie Pippen se sincera sobre su relación con Michael Jordan.

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, Scottie Pippen realizó una pequeña gira de medios, tras su visita especial a España. No solo concedió una exclusiva al diario Marca, sino que fue invitado al programa La Revuelta de La 1, conducido por David Broncano.

Su estadía en suelo español, se debió a su figura como embajador del primer All-Star Inclusivo de la Fundación Sanitas, celebrado en Madrid este jueves (en el Polideportivo Antonio Magariños).

''Es una gran oportunidad para mí porder fomar parte de todo esto. Es una gran ocasión para dar voz a la gente con discapacidad que quiere hacer deporte. Estar con ello, jugar con ellos, es el principio de algo grande. Es una gran manera de enviar un mensaje'', explicó Pippen en exclusiva para Marca.

¿Qué opinó sobre Jordan?

Durante dicha entrevista, realizada por el periodista Jorge Quiroga, una pregunta en particular sobre su relación con el legendario Michael Jordan, llamó la atención.

''Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian'', expresó Pippen.

Asimismo, el histórico jugador mencionó que su profesión siempre ha estado muy desligada de su vida personal. ''Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo'', sentenció.