¿Sin rival? Scottie Pippen visita La Revuelta y habla sobre Bulls de Jordan

El miércoles pasado, uno de los programas con mayor audiencia en la televisión abierta de España (La Revuelta), tuvo un invitado de lujo y poco activo en entrevistas a nivel internacional. Tal es el caso de miembro del Salón de la Fama de la NBA, Scottie Pippen.

Cabe destacar que, este Late Night Show no es solo el de mayor cantidad de televidentes del canal La 1 (alcanzando 1.8 millones de espectadores en algunas emisiones especiales), sino que solo El Hormiguero le supera en este formato televisivo.

Por su parte, el legendario escolta de Chicago Bulls, que tuvo 11 zafras consecutivas en esta organización y fue la mano derecha de Michael Jordan, habló sobre su legado como jugador, pero también el de su equipo.

Un duro mensaje al resto de equipos

''Pudimos ganar 6 campeonatos juntos y nadie ha sido capaz de superar eso'', sentenció el versátil ex-jugador, refiriéndose a los dos three-peat registrados por los suyos entre 1991 y 1993 y posteriormente 1996 y 1998.

Asimismo, el presentador de este show, David Broncano, consultó si habría temido que este legado fuera opacado por Golden State Warriors o San Antonio Spurs, pero se mantuve firme en su respuesta.

''No. Quizás en el futuro con Wembanyama puedan superarme'', mencionó al referirse a la actual estrella de la organización texana.