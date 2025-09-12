¡Exige una millonada! Figura de Chicago Bulls habría perdido el control con esta lujosa petición

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Coby White en la NBA está generando gran expectación, y los reportes más recientes apuntan a que el base de los Chicago Bulls aspira a un acuerdo contractual significativo. Según diversas fuentes cercanas a las negociaciones, White estaría buscando una extensión de contrato que supere la marca de 30 millones de dólares por año.

Una cifra extraordinaria

Esta cifra lo posicionaría entre los bases mejor pagados de la liga, reflejando la creciente importancia y el rendimiento que ha demostrado en sus últimas temporadas.

Desde su selección en el draft de la NBA en 2019, Coby White ha experimentado una notable evolución en su juego. Lo que comenzó como un prometedor pero inconsistente jugador, se ha transformado en un base dinámico y una pieza fundamental en el esquema de los Chicago Bulls. Su habilidad para anotar, su visión de juego y su capacidad para liderar la ofensiva lo han convertido en un activo valioso para la franquicia.

En la temporada pasada, White promedió demostrando una madurez y una consistencia que no se habían visto antes en su carrera. Su mejora en el tiro de tres puntos, su manejo de balón y su liderazgo en momentos cruciales han sido determinantes para los Bulls, quienes buscan consolidarse como un equipo competitivo en la Conferencia Este.

¿Merece 30 millones Coby White?

La cifra de más de 30 millones de dólares anuales, de concretarse, reflejaría la alta demanda en el mercado de bases y el valor que White ha aportado al equipo. Jugadores con perfiles similares y con estadísticas comparables han firmado acuerdos en ese rango, estableciendo un precedente para las negociaciones actuales.

Para los Bulls, la decisión de invertir tal cantidad en White implicaría una apuesta fuerte por su proyecto a largo plazo y un reconocimiento a su desarrollo.