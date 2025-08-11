NBA: ¿Curry no lo acepta? Golden State Warriors y Bulls nunca sostuvieron conversaciones por esta figura

Suscríbete a nuestros canales

En el siempre dinámico y a menudo confuso mundo de los traspasos de la NBA, la especulación es una moneda de cambio constante. Sin embargo, un informe reciente ha desmentido uno de los rumores más comentados de la temporada baja, revelando una posible estrategia de negociación detrás de la cortina. Según el reputado periodista Brett Siegel, los Golden State Warriors y los Chicago Bulls nunca llegaron a discutir un traspaso por el talentoso base Josh Giddey.

Giddey no estuvo en los intereses de Golden State

La información, que ha sacudido el ecosistema mediático de la NBA, sugiere que las conversaciones sobre un posible movimiento de Giddey a San Francisco o Chicago no fueron más que una fabricación. El informe de Siegel va un paso más allá, afirmando que “esto fue un intento por parte del entorno de Giddey de subir el precio por última vez”.

Esta revelación arroja luz sobre la compleja danza de la negociación en el baloncesto profesional. Los agentes y representantes de los jugadores a menudo utilizan los medios de comunicación y las redes de contactos para generar interés y aumentar el valor percibido de sus clientes.

Al filtrar rumores sobre el interés de equipos de alto perfil como los Warriors y los Bulls, el entorno de Giddey podría haber estado intentando crear una guerra de ofertas o, al menos, presionar a otros equipos para que presentaran ofertas más atractivas.

Para los Golden State Warriors, el rumor de que estaban interesados en Giddey fue especialmente intrigante. Con la necesidad de rejuvenecer la plantilla y encontrar un base de cara al futuro, Giddey parecía encajar en el perfil.

Un jugador versátil

Su visión de juego, su capacidad de pase y su tamaño lo convertían en un candidato atractivo para el sistema de juego de los Warriors. Sin embargo, si el informe de Siegel es correcto, la gerencia de Golden State se mantuvo al margen de estas conversaciones, lo que demuestra una cautela y una disciplina en el mercado que es de destacar.