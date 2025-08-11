NBA: ¡Amenaza con irse! Jonathan Kuminga le pone condiciones a Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre el alero de los Golden State Warriors, Jonathan Kuminga, y la directiva del equipo ha llegado a un punto de inflexión, con las negociaciones contractuales estancadas a poco más de un mes de la fecha límite del 1 de octubre.

Kuminga estaría interesado en un nuevo acuerdo

Según un informe del respetado periodista Anthony Slater, la situación actual revela una clara división de opiniones sobre el futuro del jugador, lo que plantea serias dudas sobre su permanencia en la bahía a largo plazo.

El núcleo del desacuerdo se centra en dos propuestas muy diferentes. Por un lado, los Warriors han presentado una oferta de contrato por dos años y 45 millones de dólares, que incluye una opción de equipo en el segundo año.

Esta estructura le daría a la franquicia flexibilidad para reevaluar la situación de Kuminga al final de la próxima temporada, manteniendo control sobre el costo y la duración del acuerdo. Es una estrategia habitual en la NBA para gestionar el desarrollo de jugadores jóvenes con alto potencial pero aún en fase de consolidación.

Por otro lado, y en lo que constituye el punto de fricción, Kuminga ha manifestado a su círculo cercano su preferencia por la oferta cualificada de un año por 7.9 millones de dólares. Esta opción, aunque significativamente menor en valor económico a corto plazo, le otorgaría una independencia contractual crucial.

Kuminga no quiere seguir atándose a los Warriors

Al aceptar la oferta cualificada, Kuminga se convertiría en agente libre sin restricciones al final de la temporada 2025-2026, lo que le permitiría explorar el mercado abierto y negociar un contrato más lucrativo y a largo plazo con cualquier equipo, incluidos los Warriors. Esta jugada es un claro indicativo de la confianza que tiene Kuminga en su propio valor y en su capacidad para demostrar que merece un contrato más sustancial del que la directiva de Golden State está dispuesta a ofrecer en este momento.

El informe de Slater subraya que "todo sigue en el mismo punto que hace 10 días", lo que sugiere un impasse sin movimientos por ninguna de las partes. Los Warriors no han mejorado su oferta, y Kuminga mantiene su postura.

El tiempo corre y la presión aumenta, ya que la fecha límite del 1 de octubre para llegar a un acuerdo se acerca rápidamente. Si no se alcanza un consenso antes de esa fecha, las implicaciones para ambas partes son significativas.