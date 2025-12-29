Emisael Jaramillo no se rinde: Continúa su proceso de adaptación con nueva monta en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Tras dos días de retraso en el Opening Day por las fuertes lluvias que cayeron en Arcadia, California, el pasado viernes, el Santa Anita Park Classic Meet inició su temporada este domingo. El meeting se extenderá hasta el domingo 5 de abril, con un total de 46 días de carreras.

La jornada selectiva del día de apertura contempló seis competencias stakes, incluyó el Mathis Mile S. (G2), el Laffit Pincay Jr. S. (G2), La Brea (G1), San Gabriel S. (G3), Malibú (G1), y cerró con el American Oaks (G1).

Emisael Jaramillo Estrena en California: Dos Montas

Emisael Jaramillo decidió cambiar de ambiente por primera vez en su carrera profesional en Estados Unidos. Luego de establecerse como uno de los mejores jockeys de La Florida, el guariqueño probará suerte en el ciclo invernal, pero en el calor de California.

Jaramillo eligió dos de los meetings más atractivos de Santa Anita Park, el Classic Meet y el Hollywood Meet, ambos se extenderán hasta julio.

Su estreno oficial ocurrió en la primera carrera, un Maiden Special Weight de $70,000 sobre 1,600 metros. El criollo guió al ejemplar Springline, presentado por Ryan Hanson, y ocupó la octava posición después de mantenerse entre los tres primeros puestos.

Springline, con Jaramillo, se conservó a la expectativa hasta promediar la recta final. Incluso, se observó con oportunidad pegado al riel. No obstante, la potra lució agotada por el esfuerzo inicial y cedió posiciones para finalizar en la octava casilla. La victoria correspondió a Ramayana, con la monta de Umberto Rispoli.

Acto seguido, Jaramillo disputó otro Maiden Special Weight sobre el lomo de Liam Smith y arribó en la sexta casilla.

Nuevo Compromiso para el Lunes: Programa Santa Anita

Emisael Jaramillo no se da por vencido y para este lunes tiene un nuevo compromiso en Santa Anita.

El hipódromo abre nuevamente sus puertas con nueve interesantes competencias, incluye dos pruebas stakes. El criollo tendrá una nueva monta en la última carrera, programada en 1,600 metros sobre pista de grama. Guiará al castaño de dos años Chapter One, del entrenador Doug O’Neill, que se presenta con un morning line de 20-1.

Recordamos que Emisael Jaramillo es representado por Tom Knust, una figura de gran peso en el circuito de carreras del Pacífico. Knust es reconocido por el manejo exitoso de talentos, como la representación que ejerció sobre el jockey italiano Antonio Fresu. Este acuerdo busca impulsar la carrera del venezolano al más alto nivel.