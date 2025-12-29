Centros de entrenamientos surgen como alternativas en caso de que Gulfstream Park quede fuera

Suscríbete a nuestros canales

En el Centro de Entrenamiento Palm Meadows y Hialekkah Park, surgen como alternativa si la ley de desvinculación de Florida se cumple, por consiguiente, la misma tiene el potencial de facilitar las carreras de pura sangre.

La legislación, en caso de ser aprobada, le daría a Gulfstream Park la posibilidad de notificar con tres años de antelación su intención de finalizar las carreras en vivo en julio de 2027, sin dejar inactivo su casino de tragamonedas.

Palm Meadows y Hialeah Park serían las alternativas

La segunda ronda de la lucha por la desvinculación de las carreras de caballos en Florida se dio a conocer el martes, cuando el representante Adam Anderson presentó un proyecto de ley que permitiría a Gulfstream Park en Hallandale Beach operar su casino de tragamonedas sin realizar carreras de caballos en vivo a partir de 2030.

El proyecto de ley también aplica a Tampa Bay Downs, que no cuenta con tragamonedas, pero podría seguir operando una sala de juegos de cartas sin realizar carreras de caballos en vivo si se aprueba. El aviso para suspender las carreras de caballos en vivo no podría llegar antes del 1 de julio de 2027, con un preaviso de tres años. El periodo de sesiones legislativas de Florida de 2026 comienza el 13 de enero.

La instalación de entrenamiento de Palm Meadows, como Gulfstream Park, propiedad de The Stronach Group, se encuentra en un área no incorporada del condado de Palm Beach. El proyecto de ley establece de permisos de carreras pura sangre que reubiquen las operaciones a un centro de entrenamiento.

El proyecto de ley también abre la puerta al regreso de las carreras de pura sangre a Hialeah Park, que cuenta con un permiso para carreras de Quarter Horse. Hialeah celebró carreras de pura sangre por última vez en 2001 y, más recientemente, también de Quarter Horse y Match Races hasta que se aprobó la ley de desvinculación de las carreras de caballos no pura sangre en 2021.