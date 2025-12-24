¡Una luz al final del túnel! Posibles escenarios en caso de una salida de The Stronach Group, propietario de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La Thoroughbred Racing Initiative, que es un grupo de asesoría recién creado, ha enumerado cinco situaciones diferentes para seguir corriendo si The Stronach Group, que es el dueño de Gulfstream Park, se va.

Una coalición formada para salvar las carreras

Una coalición de jinetes de Florida se comprometió a impedir que Gulfstream Park mantenga su licencia de tragamonedas sin realizar carreras en vivo. Presentaron un estudio de viabilidad que analiza escenarios para preservar y fortalecer la industria de carreras y cría de caballos purasangre en Florida, que genera $3 mil millones y más de 33,000 empleos.

El estudio fue encargado por la Iniciativa de Carreras de Pura Sangre (TRI) y la Asociación Benevolente y Protectora de Jinetes de Florida (FHBPA), que representan a propietarios, entrenadores y jinetes de Gulfstream Park.

Crossroads Consulting, la firma autora del estudio, realizó un análisis similar en Maryland tras la intención de The Stronach Group, propietario de Gulfstream Park, de abandonar las carreras allí. En Maryland, el estudio facilitó un acuerdo para transferir la propiedad del hipódromo Pimlico a una autoridad estatal, que reconstruye la pista y planea un nuevo centro de entrenamiento.

Tras el rechazo legislativo en Florida a la desvinculación de Gulfstream Park, TRI anunció que presentará opciones alternativas a las autoridades del estado antes de fin de año para asegurar el futuro de las carreras de caballos.

El estudio evalúa cinco posibles ubicaciones en Florida para construir un hipódromo de pura sangre con pista de tierra y césped, tribuna para más de 3,000 personas, galpones, instalaciones veterinarias, alrededor de 1,400 boxes, y áreas de soporte y estacionamiento. La firma Populous, diseñadora de hipódromos reconocidos, aportó estimaciones iniciales de costos de construcción.