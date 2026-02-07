SDC: México Verde destrona a Dominicana y avanza a la final

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Tomateros de Culiacán selló su boleto a la gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Con una ofensiva implacable y un manejo impecable del bullpen, la novena tricolor derrotó 9-4 a los Leones del Escogido, representantes de la República Dominicana, sentenciando la eliminación del gigante caribeño en una semifinal que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

Los Leones del Escogido iniciaron adelante en la pizarra con sencillo de Marco Hernández en el segundo episodio, la segunda rayita llegó en el tercero gracias a error del camarero azteca ante un rodado de Junior Lake para el 2-0.

Pero México le daría vuelta en el cuarto episodio con un cuadrangular de tres carreras de Estevan Florial entre el izquierdo y central para tomar una ventaja que más nunca perderían.

En el sexto, sencillo de Luis Verdugo y elevado de sacrificio de Ali Solís traían dos más a la registradora para Culiacán. Los quisqueyanos descontaron en el cierre de esa entrada con boleto con bases llenas a Gustavo Núñez para poner las acciones 5 a 3.

En la séptima, Tomateros dio el golpe de gracia con sencillo de Yadir Drake, batazo de Víctor Mendoza que provocó un error y doble barre bases de Luis Verdugo para ampliar la ventaja 9 a 3. La cuarta de Dominicana llegó con un sencillo de Gustavo Núñez en el octavo.

Tras esta contundente victoria, los Tomateros de Culiacán ahora se sientan en el trono de espera para conocer a su próximo adversario. La gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se definirá contra el ganador del enfrentamiento entre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y los Charros de Jalisco (México Rojo).