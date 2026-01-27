SDC: México presentó sus rosters para la Serie del Caribe 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) ha revelado oficialmente los planteles que representarán a México en la Serie del Caribe 2026. Con el Estadio Panamericano de Jalisco como escenario principal, la afición mexicana tendrá el privilegio de apoyar a dos escuadras: México Rojo, bajo el mando de los Charros de Jalisco, y México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán.

México Rojo: Los campeones buscan la gloria en casa

Bajo la dirección de Benjamín Gil, el equipo de México Rojo (Charros de Jalisco) llega con la inercia del campeonato local y una selección de refuerzos que prometen una ofensiva explosiva y un bullpen de hierro. Gil, conocido por su mentalidad ganadora, ha estructurado un equipo equilibrado para defender el honor del país en su propio feudo.

En la receptoría, Santiago Chávez y Alexis Wilson aportan seguridad y experiencia. El cuadro interior luce sólido con el talento de Mateo Gil y la veteranía de Reynaldo Rodríguez, complementados por Willie Calhoun y Juan Carlos Gamboa. En los jardines, la velocidad y potencia de Julián Ornelas y Billy Hamilton serán fundamentales para cubrir terreno y fabricar carreras.

El cuerpo de lanzadores es, quizá, la mayor fortaleza de este roster. Nombres como Luis Miranda, Manny Bañuelos y el cerrador Jesús Cruz encabezan una lista de 13 serpentineros listos para silenciar a los bates caribeños.

México Verde: El poder guinda se viste de gala

Por su parte, Lorenzo Bundy liderará a México Verde con la base de los Tomateros de Culiacán. Este equipo se caracteriza por una mezcla interesante de jugadores experimentados en escenarios internacionales y jóvenes con gran proyección, reforzados por piezas estratégicas de otros clubes de la liga.

La receptoría estará resguardada por Juan Uriarte y Alí Solís, garantizando un manejo impecable del pitcheo. En el infield, la presencia de Joey Meneses es garantía de poder, mientras que Jasson Atondo y Víctor Mendoza brindan solidez defensiva y contacto oportuno. En el outfield, destacan figuras como Estevan Florial y Yadir Drake, quienes aportan agresividad en las bases.

El pitcheo de México Verde no se queda atrás, contando con brazos confiables como David Reyes, Wilmer Ríos y el experimentado Odrisamer Despaigne. Con un total de 14 lanzadores, Bundy tiene opciones de sobra para gestionar los momentos de alta presión durante el torneo.