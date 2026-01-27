SDC

SDC: México presentó sus rosters para la Serie del Caribe 2026

Los anfitriones contarán con dos equipos

Por

Meridiano

Martes, 27 de enero de 2026 a las 06:07 pm
SDC: México presentó sus rosters para la Serie del Caribe 2026
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) ha revelado oficialmente los planteles que representarán a México en la Serie del Caribe 2026. Con el Estadio Panamericano de Jalisco como escenario principal, la afición mexicana tendrá el privilegio de apoyar a dos escuadras: México Rojo, bajo el mando de los Charros de Jalisco, y México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán.

NOTAS RELACIONADAS

México Rojo: Los campeones buscan la gloria en casa

Bajo la dirección de Benjamín Gil, el equipo de México Rojo (Charros de Jalisco) llega con la inercia del campeonato local y una selección de refuerzos que prometen una ofensiva explosiva y un bullpen de hierro. Gil, conocido por su mentalidad ganadora, ha estructurado un equipo equilibrado para defender el honor del país en su propio feudo.

En la receptoría, Santiago Chávez y Alexis Wilson aportan seguridad y experiencia. El cuadro interior luce sólido con el talento de Mateo Gil y la veteranía de Reynaldo Rodríguez, complementados por Willie Calhoun y Juan Carlos Gamboa. En los jardines, la velocidad y potencia de Julián Ornelas y Billy Hamilton serán fundamentales para cubrir terreno y fabricar carreras.

El cuerpo de lanzadores es, quizá, la mayor fortaleza de este roster. Nombres como Luis Miranda, Manny Bañuelos y el cerrador Jesús Cruz encabezan una lista de 13 serpentineros listos para silenciar a los bates caribeños.

México Verde: El poder guinda se viste de gala

Por su parte, Lorenzo Bundy liderará a México Verde con la base de los Tomateros de Culiacán. Este equipo se caracteriza por una mezcla interesante de jugadores experimentados en escenarios internacionales y jóvenes con gran proyección, reforzados por piezas estratégicas de otros clubes de la liga.

La receptoría estará resguardada por Juan Uriarte y Alí Solís, garantizando un manejo impecable del pitcheo. En el infield, la presencia de Joey Meneses es garantía de poder, mientras que Jasson Atondo y Víctor Mendoza brindan solidez defensiva y contacto oportuno. En el outfield, destacan figuras como Estevan Florial y Yadir Drake, quienes aportan agresividad en las bases.

El pitcheo de México Verde no se queda atrás, contando con brazos confiables como David Reyes, Wilmer Ríos y el experimentado Odrisamer Despaigne. Con un total de 14 lanzadores, Bundy tiene opciones de sobra para gestionar los momentos de alta presión durante el torneo.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Martes 27 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol